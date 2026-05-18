Поиски Усольцевых: последние новости 18 мая, новые версии исчезновения

Пропавшие в тайге Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь Арина до сих пор остаются ненайденными. Какие известны последние новости об их исчезновении и поисках сегодня, 18 мая?

Какие известны новые версии исчезновения Усольцевых

Семья Усольцевых вместе с пятилетней дочерью и собакой 28 сентября прошлого года отправилась в туристический поход в урочище Буратинка недалеко от поселка Кутурчин в Партизанском районе. Спустя некоторое время они перестали выходить на связь.

Во время следственных мероприятий правоохранители осмотрели машину семьи, где не нашли туристического снаряжения. В автомобиле была обнаружена крупная сумма денег. Поиски велись до 12 октября, но были прекращены из-за сложных погодных условий.

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru предположил, что семья Усольцевых могла покинуть территорию России, использовав для этого поддельные документы.

«Моя версия пропажи Усольцевых такова: они скрылись из России по поддельным документам, которые были сделаны заранее. Сейчас они могут находиться за рубежом. Это мое предположение. Семья могла уехать из РФ через Монголию или другую сопредельную страну. Чудес не бывает. Если бы с ними произошел несчастный случай, например, с дикими животными, их следы пребывания в тайге были бы обнаружены: вещи, фрагменты тел. Сейчас мы абсолютно ничего не видим», — подметил он.

Игнатьев не исключает, что семья могла стать жертвами таежных сектантов, но считает эту версию маловероятной.

«Можно предположить, что с небольшой долей вероятности Усольцевы стали жертвами сектантов для заклинаний или обрядов, после чего их могли умертвить, а тела зарыть. Но если бы это было так, то информация давно была бы у силовиков. В тех районах не так много сект, их быстро бы отработали на предмет исчезновения людей», — уточнил он в интервью NEWS.ru.

Пропавшие могли обладать секретными данными и технологиями, предположил в беседе с NEWS.ru спасатель и альпинист Денис Киселев. По его словам, это объясняет возобновление поисков исчезнувших спустя почти год.

«Я не понимаю, почему спасателей дергают на эти поиски почти через год. Вероятно, мы не знаем главного. Либо они пропали с какими-то секретными технологиями, либо с чем-то еще, из-за чего обязательно надо их найти. Люди исчезают, в том числе в тайге, регулярно. Явно мы не обладаем нужной информацией [о возобновлении поисков]», — отметил эксперт.

По факту пропажи семьи Усольцевых возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», на настоящий момент закрывать его не планируется даже при признании пропавших умершими, заверила представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

«Искать будем, пока что-нибудь не найдем. Резонанс большой, пропала семья. У таких дел нет сроков давности», — уточнила она.

Результаты первых возобновленных поисков Усольцевых в мае

16 мая красноярские спасатели обследовали 11 километров подъездных путей к туристическим тропам в районе поселка Кутурчин в поисках семьи Усольцевых.

«За сутки спасателями было обследовано 11 километров подъездов к тропам, 12 квадратных километров лесного массива в районе горы Мальвинка. Поиски результатов не дали, пропавшие граждане не найдены», — сообщили в краевом государственном казенном учреждении «Спасатель».

Председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев рассказал, что на настоящий момент не стоит делать преждевременных выводов.

«Мы рассматриваем версию несчастного случая, связанного с разными погодными условиями, но на самом деле, пока мы не закончили поисковое мероприятие, думать, что именно произошло, не очень правильно, потому что может быть, на самом деле, все что угодно», — заявил он.

