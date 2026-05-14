Письмо в Госдуму, нехватка денег, возвращение: как живет Дмитрий Назаров

Народный артист РФ Дмитрий Назаров более трех лет проживает за границей. Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь, действительно ли он планирует вернуться в Россию?

Чем известен Назаров, почему уехал из России

Дмитрий Назаров родился 4 июля 1957 года в Москве, окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. Актер дебютировал в кино в 1984 году в фильме «Берег его жизни». Широкую популярность ему принесла роль шеф-повара Виктора Баринова в сериале «Кухня». Также он снимался в лентах «Гражданин начальник», «Каменская», «Вокзал», «Тобол» и других.

После начала спецоперации Назаров завел личный YouTube-канал, где стал публиковать антироссийские стихи и прозу, но продолжал играть в спектаклях в Москве. Однако 14 января 2023 года руководство МХТ им. Чехова отстранило актера от работы. В этот момент звезда сериала «Кухня» вместе с супругой находились во Франции. Они написали заявления об увольнении по собственному желанию.

«Заявление об увольнении мы написали из Канн. Отсканировали документы, подписали и отправили. Наверное, на Хабенского давили, хотели устроить показательную порку. Любого всегда можно наказать, уволить», — рассказывал артист.

Действительно ли Назаров с женой написали письмо в Госдуму

Сегодня, 14 мая, в СМИ появилась информация о том, что супруга Дмитрия Назарова актриса Ольга Васильева написала письмо в Госдуму, где якобы попросила разрешить мужу вернуться на родину, жить и работать в Москве, а также описала его творческие заслуги и пожаловалась на медицину во Франции.

Однако председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что не видел письмо Васильевой о желании вернуться в Россию.

Позднее артисты сами опровергли эту информацию.

Дмитрий Назаров и его супруга актриса Ольга Васильева-Назарова Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Что Назаров говорил о возвращении в Россию

Дмитрий Назаров в прошлом году заявил, что вернется в Россию после того, как закончится СВО. По словам актера, по этому событию он готов напиться, несмотря на то что больше 15 лет не употребляет алкоголь.

«Я 15 с половиной лет не пью. Когда все кардинально изменится и [СВО] прекратится, то я вернусь таким пьяным в Россию», — заявил он.

Чем сейчас занимается Назаров

Дмитрий Назаров сейчас живет в Каннах. По словам Ольги Васильевой, они приобрели недвижимость за границей более 10 лет назад. Супруги иногда дают концерты, которые включают в себя романсы, стихи и басни Назарова.

По данным Telegram-канала Mash, Назаров и Васильева спустя три года переезда из России столкнулись с финансовыми трудностями, из-за чего продали одну из своих квартир во Франции.

«68-летний артист и его 59-летняя супруга Ольга Васильева едва собирают половину залов со своей концертной программой. Денег не хватает, накопления у звездной пары заканчиваются, рассказывают знакомые семьи. В начале года Назаров продал квартиру в 60 кв. м в Каннах за €495 тысяч с учетом комиссии риелтора. В собственности у актера остаются апартаменты на 150 кв. м на улице rue d'Antibes», — говорится в сообщении канала.

Читайте также:

Новый омбудсмен Яна Лантратова: кто она такая, досье, биография, инициативы

Летняя жара до +25 градусов, грозы и ливни: погода в Москве в выходные

Второй брак, санкции Украины, мнение об СВО: как живет Александр Олешко