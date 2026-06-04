В Молдавии раскрыли, поддерживает ли народ курс на разрыв с Россией

В Молдавии раскрыли, поддерживает ли народ курс на разрыв с Россией Экс-премьер Тарлев: молдаване не поддерживают курс на разрыв с Россией

Народ Молдавии не поддерживает текущий курс властей на разрыв экономических связей с Россией, заявил президент Национального конгресса промышленников и предпринимателей Молдавии, экс-премьер страны Василий Тарлев на полях ПМЭФ. По его словам, которое приводит РИА Новости, выбор в пользу евроинтеграции не отвечает потребностям и интересам молдаван. Тарлев добавил, что такое решение противоречит стратегическим интересам страны.

Это решение — это не решение народа Молдовы, — сказал он.

Ранее посол РФ в Кишиневе Олег Озеров отмечал, что Россия в вопросе выхода Молдавии из СНГ исходит из того, что «все не навечно». По его словам, вполне возможны сценарии, когда будущие президенты республики вновь увидят перспективу в развитии отношений с Москвой.

До этого глава молдавского МИД Михай Попшой сообщил, что республика не рассматривает возможность высылки посла России Олега Озерова, поскольку такой шаг повлечет за собой ответные действия и только усложнит региональную обстановку. Если бы Кишинев посчитал, что подобный жест снизит существующие угрозы безопасности, он, вероятно, пошел бы на это, уточнил министр.