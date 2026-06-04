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04 июня 2026 в 12:18

Гастроэнтеролог ответила, какая мука самая полезная

Гастроэнтеролог Кашух: цельнозерновая мука является наиболее полезной

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Цельнозерновая мука является наиболее полезной, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Она отметила, что также пользу могут принести нутовая и льняная мука.

Если вы не готовы полностью отказаться от привычной пшеничной муки высшего сорта, оптимальный вариант — заменять 15–20% белой муки на цельнозерновую или альтернативные виды, такие как нутовая и льняная. Это существенно повысит питательную ценность выпечки, обогатив ее витаминами, минералами и клетчаткой, без резкого изменения вкуса и текстуры привычных блюд, — рассказала Кашух.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что чем меньше зерно подвергалось обработке, тем больше в нем сохраняется ценных веществ. По ее словам, пшеничная мука высшего сорта теряет минералы, витамины и клетчатку при удалении шелухи и зародыша.

Ранее сообщалось, что пюре считается одним из самых вредных блюд из картофеля. Она подчеркнула, что самые полезные методы приготовления картофеля — это варка или запекание.

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