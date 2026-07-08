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08 июля 2026 в 08:28

Российское государство намерено взыскать крупную сумму с маньяка

Приставы начали процедуру взыскания почти 1 млн рублей с маньяка Гаськова

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Судебные приставы принудительно взыскивают с обвиняемого в убийстве 10 человек маньяка Алексея Гаськова задолженность на сумму более 945 тыс. рублей, следует из материалов исполнительного производства и судебных документов, изученных РИА Новости. В свое время он был осужден на 10,5 года за то, что опоил и изнасиловал дочь своей сожительницы.

Согласно материалам приставов, в феврале 2026 года в отношении него было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности по кредитным платежам на сумму свыше 505,1 тыс. рублей. Помимо этого, в октябре 2024 и феврале 2025 года на Гаськова завели семь производств по исполнительным листам, выданным Бердским городским судом. По ним он обязан выплатить свыше 409,9 тыс. рублей в виде «иных взысканий имущественного характера», а исполнительский сбор в совокупности составляет 33,5 тыс. рублей.

В феврале 2023 года к Гаськову и некой Елене был предъявлен иск о возмещении ущерба, причиненного в результате пожара. Возгорание началось на кухне в доме Гаськова и впоследствии перекинулось на соседний дом истцов. В результате в нем были частично уничтожены отделка стен и потолка, мебель и домашние вещи, а также повреждены кровля и стена.

Ранее судебные приставы начали принудительное взыскание с певицы Анны Седоковой задолженности за коммунальные платежи. Сумма долга превышала 10 тыс. рублей.

Россия
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