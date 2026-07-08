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08 июля 2026 в 08:30

Профессор МГУ рассказал о неочевидной пользе одного вида продуктов

Профессор Медведев: ферментация удваивает пользу продуктов для организма

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ферментация вдвое увеличивает пользу продуктов для организма, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова, научный руководитель НИЦ «Здоровое питание» Олег Медведев. По его словам, этот процесс позволяет обогатить рацион биоактивными веществами.

Ферментация растительного сырья открывает путь к созданию продуктов с двойной пользой. Яркий пример — крапива. Этот процесс позволяет одновременно повысить содержание фенольных соединений и антиоксидантную активность растения. На выходе получается функциональный продукт, который является одновременно источником биоактивных веществ и пробиотической биомассы, — поделился Медведев.

Он подчеркнул, что для здоровья важно не просто добавлять пробиотики в рацион, а создавать сбалансированные функциональные продукты на основе разнообразного, в основном растительного меню. По словам профессора, это помогает поддерживать здоровый баланс микрофлоры, способствует выработке полезных метаболитов и является эффективным средством профилактики заболеваний.

Ранее эндокринолог Оксана Михалева назвала квашеную капусту и кефир главными русскими суперфудами. По ее словам, в процессе брожения образуются бактерии Lactobacillus plantarum.

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