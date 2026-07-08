«Паралич» логистики ВСУ, крах «Черных соколов»: новости СВО на утро 8 июля

Подразделения ВС России сумели парализовать логистику украинских войск в Херсонской области, командование Вооруженных сил Украины перебросило элитные подразделения и иностранных наемников для укрепления обороны Славянска и Краматорска. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 7 июля, читайте в материале NEWS.ru.

ВС России парализовали логистику ВСУ в Херсонской области

Российские войска взяли под огневой контроль основные маршруты движения Вооруженных сил Украины в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию не комментировало.

По словам Сальдо, военные держат под огневым воздействием пути передвижения противника на правом берегу. В частности, ВСУ лишились возможности использовать дорогу Херсон — Николаев.

Комбрига ВСУ разжаловали за провал под Купянском

Комбрига 39-й бригады морской пехоты ВСУ Богдана Пржегалинского сняли с должности из-за значительных потерь, понесенных в Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах. По информации источника, полковник был отстранен от руководства после того, как подразделение было переброшено под Купянск из Запорожья.

Согласно предоставленным сведениям, катастрофические потери морпехов на участке Нечволодовка — Благодатовка, которые стали следствием ударов дронов и авиации, приводили к постоянному перебросу резервов. Несмотря на попытки Пржегалинского стабилизировать ситуацию силами одного из батальонов, он не смог предотвратить ухудшение положения на этом участке.

ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM

Названы два города в ДНР, к которым ВСУ стягивают «элиту» и наемников

Командование Вооруженных сил Украины направило элитные подразделения и иностранных наемников для укрепления обороны Славянска и Краматорска в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию пока не комментировало.

К такому решению командование противника пришло, чтобы держать как можно дольше линию обороны, пояснил Марочко. Конкретных сведений о численности переброшенных войск военный эксперт не сообщил.

Власти Ярославля закрыли выезд на Москву из-за угрозы БПЛА

В Ярославской области объявлен режим беспилотной опасности, что повлекло перекрытие движения транспорта на выезде из областного центра в сторону Москвы, сообщил в МАКСе губернатор региона Михаил Евраев. Он уточнил, что ограничение движения введено от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

Если человек находится на улице, ему следует покинуть открытые участки и укрыться в ближайших зданиях, напомнил губернатор. В помещениях важно зашторивать окна плотными занавесками, опускать жалюзи, держаться от окон на безопасном расстоянии и находиться в комнатах со сплошными стенами.

Элитное подразделение ВСУ под Сумами потеряло боеспособность

Элитный 238-й отдельный батальон беспилотных систем «Черные соколы» 8-го корпуса десантно-штурмовых войск ВСУ фактически утратил боеспособность в ходе боевых действий в Сумской области, сообщили в российских силовых структурах. По словам источника, подразделение располагалось в районе Большой (Великой) Рыбицы.

За неделю батальон потерял заместителя командира роты, а также медийного националиста Ивана Трембовецкого. Последний служил командиром взвода тяжелых ударных БПЛА.

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