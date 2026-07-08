Власти Ярославля закрыли выезд на Москву из-за угрозы БПЛА Евраев: выезд из Ярославля в Москву ограничен из-за опасности атаки БПЛА

В Ярославской области объявлен режим беспилотной опасности, что повлекло перекрытие движения транспорта на выезде из областного центра в сторону Москвы, сообщил в МАКСе губернатор региона Михаил Евраев. Он уточнил, что ограничение движения введено от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок, — написал Евраев.

Если человек находится на улице, ему следует покинуть открытые участки и укрыться в ближайших зданиях, напомнил губернатор. В помещениях важно зашторивать окна плотными занавесками, опускать жалюзи, держаться от окон на безопасном расстоянии и находиться в комнатах с сплошными стенами.

Учреждения региона продолжают функционировать в штатном режиме, продолжил глава региона. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств работают над отражением атак. Населению следует ожидать отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги впервые завыли в Челябинской области. С 07:30 мск на территории региона действует режим беспилотной опасности. По словам местных жителей, сигнал прерывается — сирены то включаются, то выключаются.