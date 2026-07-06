В Челябинской области впервые завыли сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги впервые завыли в Челябинской области, сообщает издание 74.RU. С 07:30 мск на территории региона действует режим беспилотной опасности. По словам местных жителей, сигнал прерывается — сирены то включаются, то выключаются.

В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете студентов с преподавателями отправили на цокольный этаж. В перинатальном центре на улице Тимирязева рожениц с детьми спустили в подвалы. В Министерстве общественной безопасности заявили, что на территории ряда муниципалитетов Челябинской области визуально наблюдался пролет БПЛА.

В связи с реальной угрозой была включена система оповещения и прозвучал сигнал «Внимание всем!» для оперативного информирования граждан о потенциальной угрозе, — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что более 500 беспилотников, атаковавших российские регионы в ночь на 6 июля, были запущены украинскими военными преимущественно с территории Черниговской и Сумской областей. Как уточнил военный эксперт Василий Дандыкин, часть дронов направлялась в сторону Москвы.