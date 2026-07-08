Элитное подразделение ВСУ под Сумами потеряло боеспособность РИА Новости: элитные «Черные соколы» ВСУ под Сумами потеряли боеспособность

Элитный 238-й отдельный батальон беспилотных систем «Черные соколы» 8-го корпуса десантно-штурмовых войск ВСУ фактически утратил боеспособность в ходе боевых действий в Сумской области, сообщили РИА Новости российские силовые структуры. По словам источника, подразделение располагалось в районе Большой (Великой) Рыбицы.

За неделю батальон потерял заместителя командира роты, а также медийного националиста Ивана Трембовецкого. Последний служил командиром взвода тяжелых ударных БПЛА.

Командир роты Владимир Шевченко сбежал на похороны националистов и пожаловался в соцсетях на утрату боеспособности батальона, — добавил собеседник агентства.

В частности, он посетовал, что подразделение укомплектовывают по остаточному принципу. В батальон направляют украинцев, имеющих хронические заболевания и психические расстройства.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли порядка 1540 человек за 6 июля. Как следует из сводки Министерства обороны России, в зоне действия группировки войск «Север» потери противника достигли 205 солдат, в зоне войск «Запад» — более 210.