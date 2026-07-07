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07 июля 2026 в 12:34

Потери ВСУ за одни сутки превысили 1500 человек

Минобороны России: ВСУ потеряли порядка 1540 человек за 6 июля

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вооруженные силы Украины потеряли порядка 1540 человек за 6 июля, следует из сводки Министерства обороны России. По имеющимся сведениям, в зоне действия группировки войск «Север» потери противника достигли 205 солдат, в зоне войск «Запад» — более 210.

Уточняется, что украинские военные также потеряли больше 225 солдат во время боевых действий с группировкой «Южная», 360 — с группировкой «Центр». Потери ВСУ составили более 475 человек — в районе действия группировки «Восток» и 65 военнослужащих — в районе группировки «Днепр».

Ранее пророссийское подполье сообщило, что Киев не забирает тела погибших украинских солдат из Константиновки в ДНР, поскольку не хочет публично признавать масштабы потерь. Украине придется похоронить иллюзию контроля над ситуацией в регионе. Также остро стоит финансовый вопрос: за каждого погибшего военнослужащего семьям положены выплаты в размере около 15 млн гривен (25,3 млн рублей), что не выгодно Киеву.

До этого появилась информация о деморализации сил ВСУ после потери Константиновки. Как отметил командир 2-го батальона 1465-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск России с позывным Агалу, ВСУ стали совершать террористические атаки.

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