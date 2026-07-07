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07 июля 2026 в 07:08

Стало известно, почему Киев не забирает тела бойцов ВСУ из Константиновки

Отказ Киева забирать тела военных ВСУ из ДНР связан с расходами и саммитом НАТО

Фото: РИА Новости
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Киев не забирает тела погибших украинских военнослужащих из Константиновки в ДНР по политическим и финансовым причинам, заявили ТАСС представители пророссийского подполья. По их версии, украинские власти не заинтересованы в публичном признании масштабов потерь накануне саммита НАТО в Анкаре.

Почему Киев не забирает своих? Во-первых, из-за того, что саммит НАТО на носу. Им нужно показывать «победы», а не горы трупов. Признать масштаб потерь — значит похоронить иллюзию контроля над ситуацией. Они же там деньги будут просить, поэтому любое поражение спишут на «пропаганду и нейросети», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, представители подполья указали на финансовую сторону вопроса. По их данным, за каждого погибшего военнослужащего семьям положены выплаты в размере около 15 млн гривен (25,3 млн рублей), поэтому значительное число подтвержденных потерь, как считают источники, потребовало бы существенных бюджетных расходов.

Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что киевские власти проигнорировали реальные потери украинских военнослужащих в Константиновке, отказавшись забрать их тела. По его мнению, этот отказ является отчаянной попыткой избежать признания данных потерь.

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