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07 июля 2026 в 01:18

«Отчаянная попытка»: сенатор объяснил нежелание Киева забирать тела солдат

Костюкевич: Киев не хочет забирать тела из Константиновки, чтобы скрыть потери

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Киевские власти проигнорировали реальные потери украинских военнослужащих в Константиновке, отказавшись забрать их тела, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. По его мнению, этот отказ является отчаянной попыткой избежать признания данных потерь.

Это, скорее, отчаянная попытка отвернуться в другую сторону и не замечать данных потерь вовсе. Киевский режим уже не раз закрывал глаза на реальные потери своих солдат, — пояснил собеседник агентства.

Кастюкевич напомнил, что Киев ранее также намеренно занижал число погибших, как это произошло в Крынках Херсонской области. По словам сенатора, одна из причин такого поведения — нежелание выглядеть слабо перед западными партнерами, которые регулярно запрашивают финансовую помощь, особенно в преддверии саммита НАТО в Анкаре.

Любые обмены происходят под фото- и видеофиксацию, что не соответствует тому образу, который необходим противнику, обратил внимание Кастюкевич. Сенатор добавил, что на Украине не желают выплачивать компенсации семьям погибших.

Ранее сообщалось, что российские военные соберут тела погибших украинских солдат в освобожденной Константиновке для передачи их Киеву. Как подчеркнул генерал-майор Сергей Липовой, уже были прецеденты, когда командование ВСУ отказывалось забирать тела бойцов.

Регионы
Украина
Константиновка
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обмены
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