Генерал раскрыл, что будет с брошенными телами бойцов ВСУ в Константиновке

Генерал раскрыл, что будет с брошенными телами бойцов ВСУ в Константиновке Генерал Липовой: брошенные тела бойцов ВСУ в Константиновке будут переданы Киеву

Российские военные соберут тела погибших украинских солдат в освобожденной Константиновке для передачи их Киеву, сообщил aif.ru генерал-майор Сергей Липовой. Он подчеркнул, что ранее были прецеденты, когда командование ВСУ отказывалось забирать тела бойцов.

Наши подразделения по возможности соберут тела погибших украинских боевиков, поместят в безопасные места хранения, в морозильники. Потом через посредников все-таки будут решать вопрос передачи трупов киевскому режиму. На сегодняшний день много фактов, когда командование отказывается забирать тела своих бойцов, — рассказал Липовой.

Ранее в Министерстве обороны России заявили об отказе ВСУ забирать тела погибших солдат в Константиновке. Липовой отметил, что это решение объясняется нежеланием властей Украины признавать потери и выплачивать компенсации семьям погибших военных.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предпринимает попытки втянуть Европу в конфликт с Россией с помощью манипуляций. По его словам, мнение НАТО о стремлении Москвы напасть на страны Альянса не соответствует реальности.