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08 июля 2026 в 06:14

Комбрига ВСУ разжаловали за провал под Купянском

РИА Новости: комбрига ВСУ разжаловали за крупные потери под Купянском

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Комбрига 39-й бригады морской пехоты ВСУ Богдана Пржегалинского сняли с должности из-за значительных потерь, понесенных в Харьковской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. По информации собеседника агентства, полковник был отстранен от руководства после того, как подразделение было переброшено под Купянск из Запорожья.

В 39-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ произошло вполне ожидаемое событие — командир бригады полковник Пржегалинский снят с должности, — рассказал инсайдер.

Собеседник отметил, что катастрофические потери морпехов на участке Нечволодовка — Благодатовка, которые стали следствием ударов дронов и авиации, приводили к постоянному перебросу резервов. Несмотря на попытки Пржегалинского стабилизировать ситуацию силами одного из батальонов, он не смог предотвратить ухудшение положения на этом участке.

Ранее сообщалось, что группировка войск «Север» освободила село Петро-Ивановка в Харьковской области. Штурмовые подразделения 69-й мотострелковой дивизии выбили украинские формирования из населенного пункта в северо-западной части Купянского района.

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