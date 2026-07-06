Старая мука приносит двойную пользу: спасает грядки от вредителей и улучшает почву

Просроченная мука не всегда должна отправляться в мусор. Если на ней нет плесени и неприятного запаха, она может пригодиться на даче и помочь защитить растения без лишних затрат.

Тонкий слой сухой муки используют для опудривания листьев, пораженных тлей. Также ее применяют против гусениц, муравьев, крестоцветной блошки и колорадского жука. Кроме того, муку можно внести в почву при перекопке или добавить по столовой ложке в посадочные лунки для томатов, перцев и капусты. Работы лучше проводить в сухую погоду, а после дождя обработку повторить.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и оценила, насколько просто найти полезное применение старой муке. Главное — использовать только сухой продукт без следов плесени, чтобы не навредить растениям и сохранить здоровье грядок.

Казалось бы, что сложного в поливе газона? Но именно здесь большинство дачников попадают в ловушку: видят желтые пятна и начинают хвататься за лейку каждый вечер.