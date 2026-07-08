В ГЛОНАСС назвали главный драйвер развития России на пять лет

В ГЛОНАСС назвали главный драйвер развития России на пять лет ГЛОНАСС: беспилотная доставка станет главным драйвером развития России

Доставка грузов с использованием беспилотного транспорта по земле, воде и воздуху станет одним из главных драйверов технологического и экономического развития России в ближайшие пять лет, заявил директор направления «Единая система идентификации автономного транспорта» АО «ГЛОНАСС» Сергей Кукарев. По его словам, которые передает ТАСС, сейчас беспилотные технологии развиваются разрозненно.

Создание механизма бесшовной доставки на беспилотниках по земле, воде и воздуху — это главный драйвер на ближайшие пять лет. То есть объединение как раз этих всех средств. Сегодня мы видим разрозненное пока развитие, — сказал он.

Кукарев отметил, что внедрение беспилотников становится необходимым из-за дефицита кадров и развития технологий. Бизнес уже рассматривает создание беспилотных логистических коридоров, а подобные решения помогают компенсировать нехватку специалистов и оптимизировать процессы доставки, подчеркнул он.

Ранее Кукарев заявил, что беспилотные такси в России могут стать ключевым инструментом для повышения мобильности людей с ограниченными возможностями. По его оценке, до 20% всех поездок на таком транспорте могут приходиться на маломобильных граждан и пожилых пассажиров.