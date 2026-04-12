Наш Starlink, штурм Луны: топ-10 успехов российской космонавтики

12 апреля в России отмечается День космонавтики. Успехи в этой отрасли традиционно ценятся особенно высоко. Удачные запуски и инновационные разработки всегда становятся предметом национальной гордости. О главных достижениях России в космической сфере за последнее десятилетие — в материале NEWS.ru.

Аналог Starlink

23 марта 2026 года был осуществлен первый пакетный запуск миссии «Рассвет» — российской перспективной низкоорбитальной спутниковой системы широкополосной передачи данных. Проект позиционируется как отечественный аналог Starlink для обеспечения высокоскоростного интернета (до 1 Гбит/с), рассказала NEWS.ru доцент кафедры нефтегазовой геофизики Северо-Кавказского федерального университета, автор Telegram-канала «Занимательная геофизика» Ольга Зеливянская.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов заявил NEWS.ru, что Россия в кооперации с Китаем и КНДР может развернуть собственную систему спутникового интернета для обеспечения широкополосного доступа в Сеть.

Запуск «Ионосферы»

По словам Зеливянской, важным событием для космической отрасли стал запуск спутников «Ионосфера-М» — части проекта по построению системы «Ионозонд».

«Фактически это первая в России космическая система мониторинга гелиогеофизической обстановки. Аппараты „Ионосфера-М“ были выведены на орбиту в ноябре 2024 года. Основной задачей системы является непрерывный глобальный мониторинг космического пространства вокруг Земли и исследование процессов, происходящих в ионосфере», — сказала Зеливянская.

Вывоз ракетоносителя «Союз-2.1б» со спутниками «Ионосфера-М» Фото: РИА Новости

Арктические спутники

С каждым годом все большую роль начинают играть арктические регионы, пояснила Зеливянская. «Запуск гидрометеорологических спутников „Арктика-М“, предназначенных не только для контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, но и для мониторинга гидрометеорологической обстановки в Арктическом регионе, является очень важным событием», — сказала собеседница.

Космическая система «Арктика» предназначена для слежения за климатом и окружающей средой. Это первый российский космический аппарат, который будет использоваться для мониторинга климата и окружающей среды в Арктике. Его масса — 2,2 тонны, а расчетный срок службы — семь лет. При этом минимально необходимый состав комплекса — два спутника, которые должны попеременно сменять друг друга на рабочем участке орбиты.

В перспективе космические аппараты обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана. Спутники позволят получать обзорное изображение не реже чем раз в 15–30 минут.

Как Россия покоряет Луну

Россия продолжает активно развивать лунную программу, сказал в беседе с NEWS.ru главный редактор журнала «Новости космонавтики», член Общественного совета госкорпорации «Роскосмос» и академик Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского Игорь Маринин.

Луна Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«К концу нынешнего года мы увидим новый лунный аппарат и новый запуск. Он уже разработан в кооперации с китайской стороной», — сообщил собеседник.

Маринин напомнил, что в 2023 году произошло крушение станции «Луна-25». Задачей космической миссии был поиск воды на спутнике Земли, однако на аппарате произошла внештатная ситуация.

По словам Маринина, Россия соберет на Луне ядерную энергетическую установку. По его словам, без нее невозможна непрерывная работа оборудования Международной научной лунной станции.

Когда состоится запуск ракеты-носителя «Союз-5»

В ближайшее время в сотрудничестве с Казахстаном запланирован первый пуск «Союза-5», подчеркнул Маринин. По его словам, это ракета-носитель среднего класса, технологическое ядро совместного проекта Москвы и Анкары «Байтерек». В рамках проекта Россия отвечает за технологическую часть и производство ракет, а Казахстан предоставляет инфраструктуру Байконура, пояснил академик.

Он напомнил, что в 2025 году российские специалисты успешно испытали первую ступень ракеты-носителя в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности в Пересвете. «Ракету сделали практически с нуля», — добавил он.

В чем уникальность астрофизической обсерватории «Спектр-РГ»

Еще один важный проект в отечественной космической отрасли — астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ», рассказал в беседе с NEWS.ru ученый-астрофизик и популяризатор науки доктор физико-математических наук Сергей Попов. По его словам, речь идет о рентгеновской обсерватории с двумя мощнейшими телескопами. Проект был разработан совместно с зарубежными партнерами.

По данным Роскосмоса, 13 июля 2019 года состоялся успешный пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и обсерваторией «Спектр-РГ».

Модели космических спутников Воздушно-космических сил России на открытии интерактивной выставки «На страже воздушных границ» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Как идет процесс модернизации спутниковой системы ГЛОНАСС

Один из наиболее значимых успехов отечественной космической отрасли — устойчивая работа и модернизация системы ГЛОНАСС, рассказал NEWS.ru директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович.

Ранее руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что ГЛОНАСС в ближайшие пять лет должна значительно повысить свою точность. В настоящее время погрешность системы составляет семь-восемь метров, однако к 2030 году планируется достичь дециметровой точности (менее одного метра).

Для реализации этих планов будет использована новая орбитальная группировка широкополосного интернета «Рассвет». Баканов пояснил, что в перспективе данная система будет включать в себя 950 космических аппаратов, что позволит существенно улучшить характеристики отечественной навигационной системы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новейшая ракета «Ангара-А5»

Еще одно выдающееся достижение космической отрасли — новейшая ракета «Ангара-А5», сообщил Петрукович. По его словам, у нее очень эффективная модульная конструкция, за счет которой удается легко адаптировать разработку под заданные цели.

Научный обозреватель Александр Галкин сообщил, что «Ангара-А5» значительно превосходит предыдущие модели. Он объяснил, что ракета предназначена для запуска в космос людей и работает на кислороде-керосине, «традиционном топливе».

«Она позволяет дополнять себя, как детский конструктор. С одной ступенью ракета предназначена для одних целей, со второй и третьей — для других. Конструкция позволяет наращивать мощность. Это составная разработка. „Ангара“ работает так же, как пирамидки раньше надевались на штырь», — объяснил Галкин.

Космодром «Восточный»: 10 лет с момента первого запуска

В апреле исполняется 10 лет с момента запуска ракеты-носителя с первой гражданской пусковой площадки в России — космодрома «Восточный», сообщила Зеливянская.

Она напомнила, что 28 апреля 2016 года был успешно выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая вывела на орбиту космические аппараты «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218.

Ракета «Союз-2.1б» со спутниками «Аист-2Т» Фото: РИА Новости

Первая метановая ракета «Амур-СПГ»

Российская многоразовая ракета-носитель «Амур-СПГ» способна значительно укрепить позиции страны в космической сфере и вывести ее в лидеры отрасли, подчеркнул Маринин.

По его словам, ракету разработал Роскосмос. В ведомстве ранее заявили, что «Амур-СПГ» является «безотказной, как автомат Калашникова». Ее ключевая особенность заключается в том, что она способна работать на метане.

