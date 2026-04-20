На космодроме Восточный испытали важную технологию для ракеты «Ангара» ЦЭНКИ испытал на космодроме Восточный агрегат термостатирования для «Ангары-А5»

Испытания нового устройства термостатирования для ракет-носителей «Ангара-А5» прошли на космодроме Восточный, сообщили в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). Специалисты филиала — космического центра «Восточный» — провели несколько самостоятельных тестов оборудования и убедились в его нормальном функционировании.

Специалисты филиала АО «ЦЭНКИ» — КЦ «Восточный» провели ряд автономных испытаний нового агрегата термостатирования для ракет-носителей «Ангара-А5». В ходе испытаний были проведены работы по сверке проектного функционирования оборудования, комплектности, а также документации, — заявили представители ЦЭНКИ.

«Ангара» — семейство российских ракет-носителей разного класса: от легких до тяжелых. В новейших моделях используются экологически чистые компоненты топлива. Устройство термостатирования поддерживает нужную температуру и влажность под обтекателем ракеты, пока ее везут на старт.

