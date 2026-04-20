Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 11:32

На космодроме Восточный испытали важную технологию для ракеты «Ангара»

ЦЭНКИ испытал на космодроме Восточный агрегат термостатирования для «Ангары-А5»

Запуск первой летной ракеты космического назначения «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с космодрома Восточный Запуск первой летной ракеты космического назначения «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с космодрома Восточный Фото: Сергей Бобылев /РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Испытания нового устройства термостатирования для ракет-носителей «Ангара-А5» прошли на космодроме Восточный, сообщили в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). Специалисты филиала — космического центра «Восточный» — провели несколько самостоятельных тестов оборудования и убедились в его нормальном функционировании.

Специалисты филиала АО «ЦЭНКИ» — КЦ «Восточный» провели ряд автономных испытаний нового агрегата термостатирования для ракет-носителей «Ангара-А5». В ходе испытаний были проведены работы по сверке проектного функционирования оборудования, комплектности, а также документации, — заявили представители ЦЭНКИ.

«Ангара» — семейство российских ракет-носителей разного класса: от легких до тяжелых. В новейших моделях используются экологически чистые компоненты топлива. Устройство термостатирования поддерживает нужную температуру и влажность под обтекателем ракеты, пока ее везут на старт.

Ранее США и союзники провели секретные учения Apollo Insight, в ходе которых моделировались угрозы, включая сценарии с ядерным оружием России в космосе. Маневры прошли в Колорадо-Спрингс с участием американского космического командования и ряда ведомств и стран-партнеров.

Космос
космодром Восточный
ЦЭНКИ
испытания
ракеты
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.