День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 11:48

Магнитные бури сегодня, 10 мая: что завтра, проблемы с дыханием, аритмия

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 10 мая 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, чего нельзя делать во время бури?

Будут ли магнитные бури 10 и 11 мая

В воскресенье, 10 мая, по прогнозу ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии: модель предполагала, что Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе двух-трех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель оказался незначительно ниже ожиданий.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 63%, геомагнитных возмущений — 25%, магнитных бурь — 12%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 2,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 1,33)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли восемь новых вспышек — они относятся к классу С (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 5,2.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 10 мая, нет геомагнитных бурь — угроз для самочувствия не предвидится.

В понедельник, 11 мая, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 25%, магнитных бурь — 12%. Кр-индекс в течение суток будет в районе двух-трех единиц.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чего нельзя делать во время бури

«Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях», — пишет my-calend.

В период повышенной геомагнитной активности следует отказаться от вредных привычек — курения, чрезмерного употребления кофе и сладкого, заявила профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения терапевт Оксана Пивоварова. По ее словам, это поможет улучшить самочувствие во время магнитной бури.

«Можно заняться йогой или продлить ежедневные прогулки на свежем воздухе для снижения уровня беспокойства. Необходимо контролировать свои эмоции, по возможности не создавать конфликтные ситуации или сглаживать их», — добавила медик.

Кроме того, следует отказаться от физических нагрузок, заявил врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. Он также отметил важность отслеживания артериального давления.

«Что касается действия электромагнитных волн — это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — сказал Онищенко.

Читайте также:

Атаки ВСУ и нарушения перемирия 10 мая: удары БПЛА, как отвечает Россия

Почему не работает Telegram сегодня, 10 мая: замедление, когда заблокируют

Наступление ВС РФ на Харьков 10 мая: нарушение перемирия, провокации ВСУ

Космос
магнитные бури
прогнозы
астрономы
врачи
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мы ее выиграем»: Песков порассуждал об итогах СВО
Ушаков сообщил о попытках США согласовать перемирие к 9 Мая
Ушаков не согласился с тем, что США бросили переговоры по Украине
Ушаков назвал условие продвижения переговоров с Украиной
«Каких-то разъяснений»: Песков о позиции РФ по визиту Зеленского в Ереван
Песков назвал «ненормальным» антироссийские высказывания в Ереване
Ушаков допустил скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
Назван политик, который может представить ЕС на переговорах по Украине
Закрыл товарища: детдомовец стал Героем России посмертно, как это было
Песков оценил участие Армении в саммите ЕС
Ушаков рассказал, на что придется пойти Киеву в Донбассе
«Настанет время»: в МИД Армении ответили на слова Путина о «мягком разводе»
«Вспомнил КВН»: Ушаков о причинах появления «клоунского» указа Зеленского
Серийный драчун устроил четыре потасовки за день и получил 13 суток
«Пытается играть в трагедию»: Лавров назвал Зеленского комедиантом
Трогавшего грудь девушки в метро москвича арестовали на 15 суток
Мальчик погиб в ходе игры в надувном замке
Немец объяснил, почему в Германии по-разному относятся к России
Команда «Сочи» потратила 28 часов на дорогу до матча с «Зенитом»
Республика Сербская приняла окончательное решение по санкциям против РФ
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Москва

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.