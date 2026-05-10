Магнитные бури сегодня, 10 мая: что завтра, проблемы с дыханием, аритмия

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 10 мая 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, чего нельзя делать во время бури?

Будут ли магнитные бури 10 и 11 мая

В воскресенье, 10 мая, по прогнозу ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии: модель предполагала, что Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе двух-трех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель оказался незначительно ниже ожиданий.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 63%, геомагнитных возмущений — 25%, магнитных бурь — 12%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 2,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 1,33)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли восемь новых вспышек — они относятся к классу С (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 5,2.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 10 мая, нет геомагнитных бурь — угроз для самочувствия не предвидится.

В понедельник, 11 мая, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 25%, магнитных бурь — 12%. Кр-индекс в течение суток будет в районе двух-трех единиц.

Чего нельзя делать во время бури

«Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях», — пишет my-calend.

В период повышенной геомагнитной активности следует отказаться от вредных привычек — курения, чрезмерного употребления кофе и сладкого, заявила профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения терапевт Оксана Пивоварова. По ее словам, это поможет улучшить самочувствие во время магнитной бури.

«Можно заняться йогой или продлить ежедневные прогулки на свежем воздухе для снижения уровня беспокойства. Необходимо контролировать свои эмоции, по возможности не создавать конфликтные ситуации или сглаживать их», — добавила медик.

Кроме того, следует отказаться от физических нагрузок, заявил врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. Он также отметил важность отслеживания артериального давления.

«Что касается действия электромагнитных волн — это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — сказал Онищенко.

