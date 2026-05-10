Атаки ВСУ и нарушения перемирия 10 мая: удары БПЛА, как отвечает Россия

ВСУ не соблюдают объявленное перемирие на многих участках фронта и в приграничье, сообщают источники. Какие нарушения известны к 10 мая, где были атаки, сколько жертв?

Как установили перемирие между Россией и Украиной

Россия в одностороннем порядке объявила о введении праздничного перемирия с 8 мая. 9 мая стало известно, что по просьбе Вашингтона Москва и Киев согласились на продление перемирия на более длительный срок и обмен пленными.

Практически сразу стало известно о нарушениях перемирия со стороны ВСУ. В Минобороны РФ указали, что с начала «режима тишины» украинские войска нанесли тысячи ударов по позициям российских войск и мирным поселкам. Тем не менее ВС РФ придерживаются режима прекращения огня.

Как ВСУ нарушают перемирие на линии фронта СВО, что известно на 10 мая

10 мая Telegram-канал группировки войск «Север» рассказал о многочисленных нарушениях перемирия с украинской стороны. ВСУ наносят неизбирательные удары БПЛА и артиллерией.

Так, в Сумском районе боевики ВСУ не только неоднократно нарушали режим прекращения огня, но и хвастались этим в соцсетях. «Отличился» 238-й отдельный батальон беспилотных систем «Черный сокол».

«Действия украинских националистов показывают неспособность киевского режима и командования ВСУ контролировать подчиненный личный состав», — указывает Telegram-канал «Северный ветер».

Еще одна провокация была совершена на Волчанском направлении.

«В районе Избицкого штурмовая группа противника выдвинулась в направлении наших позиций. Украинские националисты подорвались на минном заграждении и, бросив раненых, сбежали в обратном направлении», — указывает «Северный ветер».

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

В Харьковской области в поселке Ветеринарное ВС РФ сорвали провокацию противника.

«Украинские националисты сбросили с коптера свой флаг на одно из каменных зданий. Враг ждал, что штурмовики „Северян“ ринутся снимать сине-желтую тряпку и вскроют свои позиции. Однако военнослужащие ГВ „Север“ хладнокровно передали информацию операторам FPV-дронов, которые с первого удара уничтожили украинский флаг», — пишет Telegram-канал группы войск.

«Северяне» отмечают также, что ВСУ используют режим прекращения огня для переброски войск и снабжения передовых позиций.

В Минобороны РФ подчеркнули, что в период действия «режима тишины» все группировки российских войск в зоне СВО продолжают строго соблюдать режим прекращения огня.

«При этом Вооруженные силы Российской Федерации зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня», — указали в МО РФ.

Как ВСУ атакуют население приграничных регионов России 10 мая

Во время перемирия ВСУ продолжали атаковать приграничные регионы России.

«Отдельные дегенераты из числа военнослужащих ВСУ продолжали запускать FPV, чтобы кошмарить приграничье и зоны близкие к ЛБС, есть как минимум два таких случая за день (один с летальным исходом)», — пишет Telegram-канал «Пролив Сталина».

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о многочисленных пострадавших в результате атак ВСУ по территории Белгородской области:

одна женщина пострадала 9 мая в результате атаки БПЛА на остановку на автодороге из Белгорода в Комсомольский;

пять человек, в том числе 12-летняя девочка и трое сотрудников скорой помощи, пострадали при атаке БПЛА на магазин в поселке Разумное;

двое бойцов «Орлана» пострадали при атаке дрона в Шебекино.

Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что ВС РФ сбили 98 БПЛА над Курской областью за сутки; кроме того, ВСУ нанесли 102 артиллерийских удара по отселенным районам. Погибших и пострадавших нет, подчеркнул Хинштейн.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

