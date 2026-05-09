Нарушения перемирия на День Победы: тысячи ударов, как ответит Россия

Украинские войска массово нарушали перемирие, объявленное Москвой перед Днем Победы 8–9 мая. Что заявили в Минобороны РФ, каким будет ответ России, запустят ли «Орешник»?

Что сказали в Минобороны РФ, как ВСУ нарушили перемирие на День Победы

В Минобороны РФ официально заявили, что ВСУ несколько тысяч раз нарушили перемирие, объявленное Россией. При этом все группировки российских войск в зоне СВО с полуночи 8 мая строго соблюдают режим прекращения огня и остаются на ранее занятых рубежах, подчеркнули в военном ведомстве.

«За время перемирия ВСУ совершили 1173 обстрела позиций наших войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Также нанесли 7151 удар с использованием беспилотных летательных аппаратов. Украинскими войсками предприняты 12 атак позиций российских подразделений. Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 8970 нарушений режима прекращения огня», — сообщили в МО РФ.

Во время перемирия ВСУ запускали БПЛА и били артиллерией по российским гражданским объектам в Крыму, Адыгее, Чечне, Пермском, Ставропольском и Краснодарском крае, Московской, Тульской, Калужской, Смоленской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Липецкой, Брянской, Белгородской и Курской областях. Кроме того, известно об ударах ВСУ по гражданским объектам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях России.

«В этих условиях ВС РФ зеркально реагировали на нарушения перемирия», — указали в военном ведомстве.

Как ВСУ атаковали Россию в ночь на 9 мая

ВСУ не прекращали атак в ночь на 9 мая, когда вступили в действие условия перемирия до 11 мая, введенные по просьбе президента США Дональда Трампа. Прекращение огня подтвердили и в Москве, и в Киеве.

Telegram-канал Lpr1 и другие мониторинговые каналы сообщают о многочисленных тревогах из-за применения БПЛА и ракет украинскими войсками. Красный уровень угрозы фиксировали в Липецкой области и городе Грозном, в ряде других регионов объявляли желтый уровень опасности по БПЛА.

Подписчики Telegram-канала «Дневник десантника» сообщили, что ВСУ не соблюдают «режим тишины» ни на фронте, ни в приграничье.

«В приграничье не соблюдают. 30 мин. назад в магазин БПЛА влетел, через дорогу от меня. Сейчас [введен режим] „опасность атаки БПЛА“. Про Шебекино вообще молчу», «ВСУ сегодня прям разошлись. Четыре дрона отработало, плюс „Град“ по нам работал. Добропольское направление», «Запорожское направление, Васильевка, большое количество БПЛА противника», — сообщают в комментариях.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки только в Белгородской области получили ранения различной тяжести семь человек.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Каким будет ответ России, применят ли «Орешник»

С начала апреля официальные и неофициальные источники предупреждали, что ВСУ могут провести массированную атаку на Москву в День Победы. 7 мая Минобороны РФ предупредило, что в случае попыток ВСУ сорвать парад Победы в Москве ВС РФ нанесут массированный ракетный удар по центру Киева. В Сети выдвигались предположения, что при этом по Киеву могут применить ракету «Орешник».

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, на этом фоне активизировались контакты между США и Россией: на Западе были обеспокоены предупреждением Москвы. Парад на 9 мая в Москве прошел в штатном режиме, подтвердили власти.

«Все получилось достойно, спокойно, без излишней милитаризации», — отметил президент Владимир Путин.

Соответственно, о массированном ракетном ударе по центру Киева речи не идет, указал Ушаков.

«Ударов по Красной площади не было, естественно, не было и массированного ответного ракетного удара по Киеву», — сообщил Ушаков.

