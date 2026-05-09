Наступление ВС России на Харьков 9 мая: перемирие, прорыв у Волчанска

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 9 мая 2026 года, соблюдается ли перемирие, что происходит в районе Волчанска и Купянска?

В соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС России группировка войск «Север» соблюдает режим прекращения огня, утверждает Telegram-канал «Северный ветер». За сутки украинская сторона неоднократно нарушала перемирие, нанося неизбирательные удары БПЛА и артиллерией, добавил источник.

На фоне колоссальных потерь в живой силе на Харьковском направлении украинское командование продолжает переводить военнослужащих тыловых подразделений в штурмовые группы, пишет канал. Зафиксированы случаи, когда водителей после доставки припасов оставляли до «особых распоряжений» в составе подразделений, уточнили авторы.

«На Липцевском направлении — без существенных изменений. Противник активных действий не предпринимал. На Волчанском — враг продолжает сосредотачивать основные усилия на оборудовании укреплений вдоль автодороги, соединяющей Старый Салтов и Великий Бурлук», — говорится в сообщении.

В строительстве инженерных сооружений задействованы работники харьковских предприятий ЖКХ и оставшиеся в селах мужчины пенсионного возраста; вээсушники на данном участке фронта перемещаются исключительно в гражданской одежде, утверждает источник.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«На Великобурлукском направлении некрологи украинских пограничников подтверждают продвижение наших войск в районе села Бударки, где существенные потери понес 1-й погранотряд Украины», — следует из публикации.

Telegram-канал WarGonzo утверждает, что на Купянском направлении нет изменений в линии боевого соприкосновения.

«На Волчанском направлении ВС РФ вышли к северным окраинам Избицкого. Есть продвижение в районе Верхней Писаревки в направлении Шестеровки и Лосевки», — добавил источник.

По словам бывшего депутата Рады Олега Царева, на Харьковском направлении до наступления перемирия случился прорыв у Волчанска — российские войска вышли к северным окраинам Избицкого.

«ВСУ обороняют село, прижавшись к реке Старица. Менее трех километров осталось зачистить нашим войскам, чтобы соединить Волчанский и Липцевский плацдармы. <...> Продвигаясь от Верхней Писаревки, ВС РФ вышли к окраинам Шестеровки и Лосевки. При этом до начала перемирия российские пехотинцы уже начали проникать в последнюю. Наши развивают успех на севере от Охримовки», — заявил Царев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

