09 мая 2026 в 10:44

Почему не работает Telegram сегодня, 9 мая: замедление, когда заблокируют

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru/Создано ИИ
Сегодня, 9 мая, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причина, почему происходит замедление, когда полностью заблокируют Telegram?

Где не работает Telegram 9 мая

Российские пользователи ежедневно оставляют множество жалоб на Telegram на мониторинговых сайтах. С мессенджером наблюдаются следующие проблемы: не отправляются текстовые и голосовые сообщения, не загружаются фото и видео, не отображается содержимое чатов и каналов, не работают звонки. Неполадки фиксируются на любых устройствах, в отдельном приложении и веб-версии Telegram.

На «Сбой.рф» на момент публикации насчитывается более трех десятков жалоб на мессенджер за сутки. Сообщения поступают из Москвы — 26%, Краснодарского края — 18%, Красноярского края, Нижегородской области — по 11%, Саратовской области, Ставрополья, Коми, Санкт-Петербурга — по 5%, Свердловской, Смоленской, Томской, Волгоградской, Ростовской областей — по 3%.

Почему не работает Telegram 9 мая, замедление

С начала февраля Роскомнадзор принимает меры в отношении Telegram. Решение обусловлено нежеланием мессенджера соблюдать российские законы. В частности, речь идет о требованиях удалить запрещенную информацию и локализовать персональные данные российских пользователей.

Регулятор предупредил, что продолжит введение «последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан».

Когда полностью заблокируют Telegram в России

Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, чтобы избежать блокировки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Депутат Госдумы, лидер партии и фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев заявил, что для обеспечения беспрепятственной работы Telegram его основатель Павел Дуров должен инициировать перенос серверов в Россию. В противном случае, по словам Нечаева, доступ к мессенджеру будет окончательно закрыт.

По словам зампреда комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина, блокировка Telegram может быть проведена «по системе YouTube» к сентябрю 2026 года, когда в стране пройдут выборы в Госдуму.

Предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин считает, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна, поскольку «сервис вышел за рамки мессенджера, превратившись в полноценную цифровую инфраструктуру».

Егор Зверев
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
