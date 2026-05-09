Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 мая: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 мая: где сбои в России

Сегодня, 9 мая, мобильный интернет не работает в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 9 мая

Десятки и сотни жалоб о сбоях мобильного интернета регулярно оставляют российские пользователи на мониторинговых сайтах. Абоненты не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами, банковскими приложениями, картами и другими сервисами.

Проблемы с работой сетей затронули всех популярных мобильных операторов. Общее число жалоб, по данным «Сбой.рф», составляет более полусотни на момент публикации.

В сообщениях фигурируют Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская, Калининградская, Калужская, Челябинская, Саратовская, Свердловская, Владимирская, Нижегородская, Омская, Орловская, Ростовская, Ярославская, Иркутская области, Приморский, Краснодарский, Хабаровский, Пермский края, Татарстан, Коми, Адыгея и другие регионы.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Почему не работает мобильный интернет 9 мая

Мобильный интернет может не работать во время угрозы атаки БПЛА. Региональные власти, как правило, предупреждают местных жителей о потенциальной угрозе и сопутствующих неудобствах, связанных с ограничениями сетей.

Проблемы с интернетом в крупных российских городах связаны с предотвращением террористических угроз, заявил президент России Владимир Путин.

«Нечасто, но, к сожалению, такое происходит: имею в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета в крупных мегаполисах. Конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов, а мы знаем, что, к сожалению, мы иногда такие удары пропускаем», — сказал российский лидер.

Ранее операторы сотовой связи предупредили жителей российской столицы о возможных ограничениях мобильного интернета. Согласно публикациям СМИ, ограничения, которые, вероятно, затронут и СМС-сообщения, могут наблюдаться на фоне подготовки и проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы. Проблемы с доступом в Сеть предполагаются в период с 5 по 9 мая.

Что делать во время отключений мобильного интернета

В условиях ограничений мобильной сети действует режим белых списков. Благодаря этой системе для пользователей остается доступным ряд приложений, например соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджер МАКС.

В перечень доступных ресурсов входят и сервисы «Яндекса», сайты и приложения сотовых операторов, банков, аптек, клиник, маркетплейсов, сервисы налогоплательщиков, «Госуслуги», сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы и многие другие популярные среди россиян порталы.

Читайте также:

Сменили съемочную площадку на окопы: зачем кинозвезды ушли на СВО

Парад Победы в Москве 9 мая 2026 года: онлайн-трансляция

«Ядерный» секрет ВСУ и трехдневное перемирие: новости СВО к утру 9 мая