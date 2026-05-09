Сменили съемочную площадку на окопы: зачем кинозвезды ушли на СВО

9 мая NEWS.ru вспоминает деятелей культуры, которые прямо сейчас сражаются на СВО. Все они говорят о том, что вдохновляются подвигами своих дедов-фронтовиков. Кто из артистов сменил съемочную площадку на окопы, а микрофон на автомат — в материале NEWS.ru.

Георгий Тесля-Герасимов: «Родное надо защищать»

Звезда сериалов «След» и «Проклятый рай» Георгий Тесля-Герасимов давно сменил съемочную площадку на окопы Донбасса. Он ушел на фронт еще в 2022-м, став первым из российских артистов-фронтовиков. Служит в составе 3-го батальона имени 383-й Шахтерской дивизии Армии ДНР. Семья — а у артиста трое детей — приняла его выбор.

Георгий рассказывал NEWS.ru, что к новой обстановке привык быстро. «Все-таки мы мальчишками играли в детстве в войнушку. А кроме того, мужчины — это воины. Это природой заложено», — говорит боец.

Он подчеркивает, что его бабушка и дед были из Донбасса, в детстве каждое лето проводил у них. Своя земля, родная, русская — родное надо защищать, говорит артист. Добавляет, что не видит в своем решении уехать сражаться никакого геройства.

«В замечательном фильме „В бой идут одни „старики“» — одном из моих любимых — герой Леонида Быкова говорит, что «сбивать самолеты противника — это не подвиг, а обязанность». Моей обязанностью стало быть здесь. Нормальные вменяемые люди все понимают — патриоты нашей страны, которым не все равно», — говорит Тесля-Герасимов.

Георгий Тесля-Герасимов Фото: vk.com/881690066

Михаил Мамаев: «Я поменял свое отношение к смертной казни»

Звезда фильма «Виват, гардемарины!» Михаил Мамаев вспомнил историю, которую ему рассказал закаленный в боях сослуживец по имени Евгений. На момент знакомства Женя воевал уже почти 10 лет — с 2014-го.

«Я его спросил, почему он пошел в ополчение в 2014-м. Он ответил, что боевики „Азова“ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru) привязали женщину за ноги к бронетранспортеру. Они считали, будто она готовила обеды ополченцам Донбасса. И гоняя на технике, таскали привязанную женщину по улицам до тех пор, пока она не умерла. После этого Женя — простой шахтер — взял в руки оружие и пошел воевать», — рассказал Мамаев NEWS.ru. Он добавил, что эта история оказала на него сильное впечатление и долго не отпускала.

Мамаев также сказал, что поменял свое отношение к вопросу о смертной казни. Раньше выступал категорически против. Но теперь убежден в обратном. Нелюди должны быть приговорены — те, кто убивал мирных жителей Донбасса, приграничья и других населенных пунктов, — стерты с лица земли за то, что они творят. Закон в отношении этих персонажей должен стать максимально жестким.

«И в течение 25 лет ближайших как минимум УК не должен смягчаться — как смягчился через 10 лет после окончания Великой Отечественной войны: бандеровская мразь повыходила из тюрем и сумела воспитать поколения, которые сейчас противостоят нам. Дедовскую ошибку нам нельзя допустить», — убежден звезда «Гардемаринов».

Как и Тесля-Герасимов, героем он себя не считает. Говорит, что в сложные для Родины времена это даже не обязанность, а честь — послужить своему Отечеству, ничего в этом героического нет.

«Честно говоря, сейчас не могу представить себя выходящим на сцену в чужом костюме, играющим чужую роль, тем более, например, в комедии. Сейчас считаю, что я нужнее здесь [на фронте]», — подчеркивает артист.

Михаил Мамаев выступает на праздничном концерте «НАШИ. За Россию-матушку!» Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Андрей Решетин: «Ты просто делаешь свой мужской выбор»

Почти год находился в боевом подразделении актер Павел Устинов («Лед-2», «Притяжение»). Вернулся домой после ранения, восстанавливается.

Звезда фильма «9 рота» (играл Пиночета) Сослан Фидаров воюет в легендарном батальоне «Пятнашка».

Сценарист фильмов «Битва за Севастополь», «Лед», Литейный» и других Леонид Корин ушел в штурмовики в 2023-м, погиб в бою за Артемовск. Его одноклассница Наталья Неволина предложила назвать именем Леонида одну из улиц Ярославля. «В последнем письме Леня написал, что наши деды не добили нацистов — теперь это наша задача. Кто, если не мы», — поделилась Наталья.

Артист сериалов «Морские дьяволы», «Невский. Расплата за справедливость», «Шеф. Возвращение» Евгений Шишов погиб, выбивая врага из курского приграничья в 2024-м.

«Уезжая на фронт, ты не думаешь, вернешься живым или нет. Ты просто делаешь свой мужской выбор и шагаешь вперед. Без размышлений и рефлексий. Отключаешь все прежние связи. Причем навсегда. Надо взвесить, что для тебя важнее — связи или Отечество. Здесь не может быть никаких двойных стандартов», — поделился с NEWS.ru музыкант, экс-скрипач группы «Аквариум» Андрей Решетин, который также прошел СВО.

Все бойцы говорят о том, что в сложные моменты на фронте вспоминают своих дедов, прошедших Великую Отечественную. «Они прошли этот путь — и мы должны быть достойны их подвигов», — подчеркивает Тесля-Герасимов.

