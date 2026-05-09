Парад Победы в Москве 9 мая 2026 года: онлайн-трансляция

Парад Победы на Красной площади в Москве, который пройдет 9 мая 2026 года, начнется в 10:00 по московскому времени. Прямую трансляцию главного военного события года организуют Первый канал, «Россия 1» и телеканал «Звезда». NEWS.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

По данным Минобороны РФ, в этом году в связи с текущей обстановкой было решено отказаться от прохождения механизированной колонны. Также на Красную площадь не выйдут воспитанники суворовских, нахимовского училищ и кадетских корпусов.

Парад Победы в Москве в этом году стал одним из самых коротких с начала СВО. Он длился всего 45 минут, последний раз такое было в 2023 году.

10:53 Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. В рамках церемонии к российскому лидеру присоединились иностранные гости. Память участников Великой Отечественной войны почтили президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и лидеры других стран.

10:52 Парад Победы на Красной площади завершен. Владимир Путин пообщался с ветеранами и гостями на трибунах.

10:50 Москвичи с восторгом наблюдали за пролетом авиации в небе над столицей, встречая летчиков бурными аплодисментами.

10:46 Авиационные группы высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи» пролетели над Красной площадью, завершив парад в честь 81-летия победы в Великой Отечественной войне.

10:45 Подразделения армии КНДР, принимавшие участие в боях в Курской области, прошли на параде Победы.

10:41 По Красной площади проходит парадный расчет военнослужащих — участников специальной военной операции. Впервые в строю вместе с боевыми товарищами проходят операторы БПЛА.

10:34 Начинается пешая часть парада Победы.

10:26 Выступление президента России Владимира Путина на Красной площади на параде в честь 81-й годовщины Победы продлилось 8,5 минуты. Затем раздались торжественные залпы пушек под гимн Российской Федерации.

10:22 Путин объявил минуту молчания.

10:20 Путин заявил, что великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов СВО. Бойцы противостоят агрессивной силе, которая поддерживается всем блоком НАТО, и, несмотря на это, они идут вперед, отметил российский лидер.

10:19 Путин поздравил военнослужащих и всех россиян с Днем Победы. Президент назвал День Победы священным праздником для страны. Он подчеркнул, что именно народ СССР спас весь мир от нацизма. «Русский солдат принес колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы в годы Великой Отечественной войны», — отметил Путин.

10:16 Белоусов доложил Путину о готовности войск к параду Победы.

10:11 Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл на праздничный парад в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Глава военного ведомства въехал на Красную площадь на открытом представительском автомобиле марки Aurus в черном строгом костюме.

10:10 Впервые парадом Победы командует главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Андрей Мордвичев. На трибунах в том числе Валентина Матвиенко, патриарх Кирилл, Дмитрий Медведев и Сергей Шойгу. Перед началом парада патриарх благословил глав ФСБ, СВР и ФМБА.

10:05 Почетный караул вынес Знамя Победы и флаг России на Красную площадь.

10:01 Парад в ознаменование 81-летия победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади.

10:00 Владимир Путин на Красной площади перед началом парада получил письмо от ветерана. Он убрал его во внутренний карман пиджака.

09:59 Владимир Путин перед началом парада поприветствовал ветеранов и обменялся с ними рукопожатиями.

09:58 Президент России Владимир Путин и иностранные лидеры прибыли на Красную площадь, где в ближайшее время начнется парад Победы.

09:55 Военные дружественных стран, в том числе КНДР, Китая, африканских стран и других, расположились на трибунах для зрителей парада в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Москве.

09:39 Президент России Владимир Путин поздравил святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Глава государства подчеркнул, что советские солдаты «сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир». Их стойкость, сила духа и вера в правое дело будут служить вечным примером беззаветной любви к Родине, говорится в тексте поздравления.

9:32 В Москве началось отключение мобильного интернета в центре города. Минцифры предупреждало, что доступ даже к белым спискам будет ограничен 9 мая для обеспечения безопасности мероприятий в День Победы.

09:15 На Красной площади в Москве завершаются последние приготовления к параду Победы. На первых рядах трибун уже разместились ветераны специальной военной операции и Герои России. Торжественное мероприятие начнется с выноса Знамени Победы. Честь пронести штандарт будет доверена знаменной группе роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

08:40 В Сеуле прошло шествие «Бессмертного полка» и концерт, посвященные Дню Победы. В мероприятии приняли участие послы России и Белоруссии в Южной Корее, а также российские и южнокорейские граждане. Акция началась в сквере у посольства России. Для участников развернули тенты, где раздавали красные шары, георгиевские ленточки и листовки. Из колонок звучали военные марши и песни военных лет.

08:33 Появилось видео, как курсанты РВСН готовятся к параду Победы в Москве. Как передает корреспондент NEWS.ru, военнослужащие в белых перчатках начищают свою обувь в преддверии марша.

08:30 Участник парада Победы в Благовещенске сделал предложение своей избраннице во время торжественного шествия, сообщили в пресс-службе городской администрации. Кольцо возлюбленной преподнес курсант элитного подразделения Дальневосточного гвардейского высшего общевойскового командного ордена Жукова училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского.

На опубликованных кадрах видно, как курсант с большим букетом цветов опустился на одно колено и спросил: «Ты будешь моей женой?» Сказать молодому человеку «да» девушку хором попросили десятки будущих офицеров. В итоге она ответила согласием, вызвав тем самым троекратное «ура».

08:20 Акция «Бессмертный полк» в очном формате состоялась в Чите. В шествии с портретами ветеранов Великой Отечественной войны приняли участие порядка 10 тыс. человек.

В Благовещенске акция собрала более 20 тыс. участников. Горожане с портретами героев, павших в Великой Отечественной войне, прошли колонной по улице Ленина от Трудовой до площади Победы. Присутствующие возложили цветы к памятнику воинам-амурцам и защитникам Отечества.

08:10 В центре Москвы ограничили работу метро в связи с проведением праздничных мероприятий. Движение транспорта перекрыто на участках Москворецкой и Кремлевской набережных, Пушкинской и Старой площадях, а также на улицах Тверская, Варварка, Ильинка, Моховая и Солянка. Ожидается, что ограничения снимут ориентировочно к 13:00–14:00.

Станции метро в центре города до окончания перекрытий работают только на вход и пересадку. Выйти в город нельзя на станциях «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Библиотека им. Ленина», «Боровицкая» и «Арбатская».

08:00 Перед началом парада Победы в Москве перекрыли движение транспорта, сообщает корреспондент NEWS.ru. Первые видеозаписи из столицы, сделанные 9 мая, показывают, как город готовится к праздничному мероприятию.