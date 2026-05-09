09 мая 2026 в 08:00

«Ядерный» секрет ВСУ и трехдневное перемирие: новости СВО к утру 9 мая

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Россия поддержала инициативу США о перемирии с Киевом с 9 по 11 мая, в Харьковской области ликвидированы 16 колумбийских наемников, российский боец 130 дней провел в тылу ВСУ для корректировки ударов. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Пленный боец ВСУ раскрыл «ядерный» секрет тренировочного лагеря под Львовом

Обучение украинских военнослужащих действиям на радиационно зараженных территориях проводится иностранными инструкторами в учебном центре под Львовом. По словам пленного бойца ВСУ из Харькова, в лагере возле села Старичи мобилизованных готовят к работе в загрязненных зонах.

Пленник выразил уверенность, что истинные цели данных тренировок отличаются от официально заявленной защиты на случай ядерного удара. В палаточном городке на границе с Польшей подготовка организована как для обычных пехотинцев, так и для профильных специалистов. Иностранные кураторы обучают солдат методикам ведения операций в условиях техногенных катастроф.

Под Харьковом уничтожили 16 наемников из Колумбии

В Харьковской области ликвидированы 16 колумбийских наемников, служивших в составе националистического батальона «Карпатская сечь», сообщили в российских силовых структурах. Столкновение произошло в конце апреля 2026 года. Это случилось на одном из тактических направлений. Там подразделение 7-го отдельного мотострелкового полка и отряд «Шторм» отразили наступление группы наемников.

Отмечается, что наемники входили в состав бригады нацгвардии «Хартия» и были прикомандированы к 49-му отдельному штурмовому батальону «Карпатская сечь». По словам представителя силовых структур, батальон понес значительные потери и испытывает нехватку личного состава, из-за чего к нему были направлены иностранные наемники.

Боец ВС РФ 130 дней провел в тылу ВСУ для корректировки ударов

Российский военнослужащий с позывным Мулла провел 130 дней в тылу ВСУ, отказываясь покидать позицию. Задачей бойца была корректировка ударов по военной технике и личному составу противника.

Из средств связи у бойца была только рация. Первые 28 дней он провел в комнате кирпичного здания. Сослуживцы сбрасывали ему с дронов портативные зарядные устройства, еду и воду. Спал он с 08:00 до 14:00, когда можно было контролировать обстановку с воздуха. Укрывался найденными на вражеских позициях одеялами и отдыхал на автомобильных сиденьях.

Долгое время украинские силы не могли его обнаружить. Когда противник находился рядом, Мулла всегда держал наготове гранату. При этом он продолжал передавать разведданные и корректировать действия сослуживцев.

ВС РФ сбросили с дронов листовки с важным посланием для ВСУ в День Победы

Военнослужащие 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» провели акцию на Херсонском направлении с применением беспилотников, передает пресс-служба Минобороны РФ. С их помощью над позициями ВСУ были сброшены листовки и возложены цветы к монументу.

Смысл обращения основан на исторических фактах и направлен на украинских военнослужащих, подчеркнули в ведомстве. Кроме того, российские войска продолжают продвижение, а единственным способом сохранить жизнь для бойцов ВСУ названа добровольная сдача в плен.

Россия поддержала инициативу Трампа о перемирии и обмене с Украиной

Россия поддержала инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Киевом с 9 по 11 мая, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, также произойдет обмен пленными в формате «1000 на 1000».

По словам представителя Кремля, договоренность была достигнута путем общения с администрацией главы США. По его словам, она стала продолжением телефонной беседы Трампа и Путина, которые изначально обсуждали такую возможность. Как отметил Ушаков, перемирие приурочено к 81-й годовщине Великой Победы.

