08 мая 2026 в 17:55

Боец Мулла 130 дней провел в тылу врага, чтобы кошмарить ВСУ

RT: боец с позывным Мулла 130 дней провел в тылу ВСУ для корректировки ударов

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Российский военнослужащий с позывным Мулла провел 130 дней в тылу Вооруженных сил Украины, отказываясь покидать позицию, сообщает RT. Задачей бойца была корректировка ударов по военной технике и личному составу противника.

Мулла — 53-летний уроженец Башкирии. Он добровольно отправился на СВО осенью 2023 года. Боец участвовал в штурме Малой Токмачки в Запорожской области и занял опорный пункт в одном километре от российских позиций.

Утром оглянулся, посмотрел и понял, что нахожусь далеко в тылу у врага, — рассказал он.

Из средств связи у бойца была только рация. Первые 28 дней он провел в комнате кирпичного здания. Сослуживцы сбрасывали ему с дронов портативные зарядные устройства, еду и воду. Спал он с 08:00 до 14:00, когда можно было контролировать обстановку с воздуха. Укрывался найденными на вражеских позициях одеялами и отдыхал на автомобильных сиденьях.

Долгое время украинские силы не могли его обнаружить. Когда противник находился рядом, Мулла всегда держал наготове гранату. При этом он продолжал передавать разведданные и корректировать действия сослуживцев.

Примерно через 40–50 дней командир предложил ему выйти с позиции, но боец отказался, осознав, что дает бесценные корректировки. Всего в тылу ВСУ он пробыл больше четырех месяцев.

Ранее командир штурмового подразделения группировки «Центр» Андрей Петунов сообщил, что российские штурмовики использовали «вагнеровский телепорт», подорвав бетонную стену, и смогли закрепиться в промышленной зоне на Красноармейском направлении, По его словам, его отряду удалось организовать в том районе плацдарм для дальнейшего наступления.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

