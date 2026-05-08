Боец Мулла 130 дней провел в тылу врага, чтобы кошмарить ВСУ

Российский военнослужащий с позывным Мулла провел 130 дней в тылу Вооруженных сил Украины, отказываясь покидать позицию, сообщает RT. Задачей бойца была корректировка ударов по военной технике и личному составу противника.

Мулла — 53-летний уроженец Башкирии. Он добровольно отправился на СВО осенью 2023 года. Боец участвовал в штурме Малой Токмачки в Запорожской области и занял опорный пункт в одном километре от российских позиций.

Утром оглянулся, посмотрел и понял, что нахожусь далеко в тылу у врага, — рассказал он.

Из средств связи у бойца была только рация. Первые 28 дней он провел в комнате кирпичного здания. Сослуживцы сбрасывали ему с дронов портативные зарядные устройства, еду и воду. Спал он с 08:00 до 14:00, когда можно было контролировать обстановку с воздуха. Укрывался найденными на вражеских позициях одеялами и отдыхал на автомобильных сиденьях.

Долгое время украинские силы не могли его обнаружить. Когда противник находился рядом, Мулла всегда держал наготове гранату. При этом он продолжал передавать разведданные и корректировать действия сослуживцев.

Примерно через 40–50 дней командир предложил ему выйти с позиции, но боец отказался, осознав, что дает бесценные корректировки. Всего в тылу ВСУ он пробыл больше четырех месяцев.

Ранее командир штурмового подразделения группировки «Центр» Андрей Петунов сообщил, что российские штурмовики использовали «вагнеровский телепорт», подорвав бетонную стену, и смогли закрепиться в промышленной зоне на Красноармейском направлении, По его словам, его отряду удалось организовать в том районе плацдарм для дальнейшего наступления.