09 мая 2026 в 05:23

ВС РФ сбросили с дронов листовки с важным посланием для ВСУ в День Победы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Военнослужащие 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» провели акцию на Херсонском направлении с применением беспилотников, передает пресс-служба Минобороны РФ. С их помощью над позициями ВСУ были сброшены листовки и возложены цветы к монументу.

Поздравляем с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Наши деды рука об руку освобождали Украину от немецких захватчиков. Нынешнее киевское руководство вводит тебя в заблуждение. Прекрати уничтожать себя! Сложи оружие и возвращайся домой, — говорится в листовках.

Смысл обращения основан на исторических фактах и направлен на украинских военнослужащих, подчеркнули в ведомстве. Кроме того, российские войска продолжают продвижение, а единственным способом сохранить жизнь для бойцов ВСУ названа добровольная сдача в плен.

Ранее сообщалось, что накануне Дня Победы над рядом украинских регионов с помощью БПЛА «Гербера» были распространены листовки с напоминанием о подвигах красноармейцев в годы Великой Отечественной войны. Материалы появились в Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях.

