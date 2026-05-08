День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 03:12

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

ВС РФ с БПЛА «Гербера» сбросили листовки ко Дню Победы над регионами Украины

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Накануне Дня Победы над рядом украинских регионов с помощью БПЛА «Гербера» были распространены листовки с напоминанием о подвигах красноармейцев в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Материалы появились в Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях.

Листовки сброшены с БПЛА «Гербера» в преддверии Дня Победы, чтобы помочь жителям подконтрольных Киеву территорий, — говорится в материале.

Листовки оформлены в виде открыток с надписью о братстве солдат в окопах, отметили в источнике. В них также содержались сведения и рекомендации, связанные с использованием защищенных каналов связи.

Ранее вступило в силу перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным ко Дню Победы, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Режим прекращения огня введен в честь празднования Победы в Великой Отечественной войне.

До этого украинский президент Владимир Зеленский в ходе выступления на саммите Европейского политического сообщества в Ереване заявил о возможности нанесения ударов дронами по участникам парада в Москве 9 мая. Вскоре после этого Зеленский объявил о введении режима тишины, начиная с полуночи 6 мая.

Европа
Украина
листовки
День Победы
ВСУ
ВОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Мошенники начали обманывать российских дачников
Президент Абхазии прибыл в Москву на День Победы
Стало известно об отражении атаки беспилотников ВСУ в Севастополе
Суд в США признал пошлину Трампа незаконной
В России заявили о тревожных изменениях в позиции Германии
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.