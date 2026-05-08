Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Накануне Дня Победы над рядом украинских регионов с помощью БПЛА «Гербера» были распространены листовки с напоминанием о подвигах красноармейцев в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Материалы появились в Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях.

Листовки сброшены с БПЛА «Гербера» в преддверии Дня Победы, чтобы помочь жителям подконтрольных Киеву территорий, — говорится в материале.

Листовки оформлены в виде открыток с надписью о братстве солдат в окопах, отметили в источнике. В них также содержались сведения и рекомендации, связанные с использованием защищенных каналов связи.

Ранее вступило в силу перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным ко Дню Победы, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Режим прекращения огня введен в честь празднования Победы в Великой Отечественной войне.

До этого украинский президент Владимир Зеленский в ходе выступления на саммите Европейского политического сообщества в Ереване заявил о возможности нанесения ударов дронами по участникам парада в Москве 9 мая. Вскоре после этого Зеленский объявил о введении режима тишины, начиная с полуночи 6 мая.