Экс-премьер Украины объяснил, что кроется за визитом Тихановской в Киев

Приезд в Киев белорусского оппозиционера Светланы Тихановской (признанной в Белоруссии виновной в госизмене) свидетельствует об организации крупномасштабной провокации, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ТАСС. По его словам, цели визита носят исключительно пиаровский характер.

Цели, с которыми приезжала Тихановская, чисто пиаровские — показать, что есть оппозиция президенту Белоруссии Александру Лукашенко, есть какие-то даже «министры», есть какое-то там «правительство» непонятное, сформированное во главе с этой Тихановской, — указал Азаров.

Он обратил внимание на то, что украинский лидер Владимир Зеленский назвал Тихановскую «президентом Белоруссии». Экс-премьер убежден, что дело идет к серьезной провокации.

Тихановская встретилась с Зеленским в Киеве 26 мая. На следующий день она объявила об открытии своего представительства в украинской столице. В Белоруссии структуры оппозиционера признаны экстремистским формированием.

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что приезд лидера белорусской оппозиции на Украину свидетельствует об антибелорусской линии Зеленского. По его словам, белорусское руководство, в отличие от украинского, последовательно в своей позиции и не корректирует ее в угоду политической конъюнктуре.