28 мая 2026 в 08:24

Экс-премьер Украины объяснил, что остановит Запад перед новым конфликтом

Азаров: Запад не начнет еще один конфликт в случае серьезной реакции России

Николай Азаров
Запад не осмелится развязать новый конфликт, если Белоруссия и Россия жестко отреагируют на любую провокацию против Минска, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров. По его словам, которые приводит ТАСС, западные страны постоянно подталкивают Украину к провокациям не только с РФ, но и с Белоруссией — визит белорусского оппозиционера Светланы Тихановской, признанной в республике виновной в госизмене, свидетельствует о подготовке крупной провокации.

Все будет зависеть от того, как отреагирует на это Белоруссия и союзность Белоруссии и России. Если будет серьезное, так сказать, предупреждение, звучащее серьезно, вряд ли они осмелятся на развязывание еще одного конфликта, — отметил Азаров.

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что приезд Тихановской на Украину свидетельствует об антибелорусской линии украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, белорусское руководство последовательно в своей позиции и не корректирует ее в угоду политической конъюнктуре.

