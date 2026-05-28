Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 08:00

Стало известно, на что большинство россиян тратят время в смартфоне

Редактор Юмина: большинство россиян читают в смартфоне новости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Большинство россиян используют смартфоны прежде всего для чтения новостей и потребления медиаконтента, заявила NEWS.ru главный редактор RuStore Варвара Юмина. По ее словам, активное экранное время более половины пользователей превышает пять часов.

По данным исследования, у 52% пользователей активное время в смартфоне обычно превышает пять часов. Еще 33% проводят в гаджете три-четыре часа, а у 15% этот показатель составляет один-два часа в день. При этом 22% респондентов признались, что вовсе не отслеживают, сколько времени проводят за экраном смартфона. Главными категориями, которые забирают экранное время, стали новости и медиа — их выбрали 23% участников опроса. На втором месте оказались мессенджеры, а на третьем — социальные сети. Мобильные игры набрали 10%, видеосервисы, рабочие и образовательные — по 9%, маркетплейсы — 5%, — пояснила Юмина.

Она отметила, что россияне в целом придерживаются минималистичного подхода к набору программ. По словам эксперта, почти половина респондентов постоянно используют до 10 самых необходимых приложений, а еще 26% открывают не более двух-трех.

Россияне минималистичны к использованию программ на смартфонах: 49% регулярно открывают только пять или 10 самых нужных, а 26% — не более двух-трех. Лишь 6% задействуют почти все установленные приложения. Это показывает, что для аудитории важнее практическая польза сервисов, качество пользовательского опыта и удобство в ежедневном использовании. Отдельно респонденты рассказали, есть ли на их смартфонах игры. Они установлены у 48% пользователей: у 30% — до двух таких приложений, у 12% — до пяти. Удалять ненужные приложения россияне готовы, но делают это по-разному. Треть пользователей регулярно чистят смартфон, 18% удаляют приложения, когда заканчивается память, — заключила Юмина.

Ранее кардиолог Наталия Минасян рассказала, что внезапные уведомления смартфона вызывают защитную реакцию организма, приводя к учащению сердцебиения, когда включается инстинкт самосохранения. По ее словам, если такой эффект сопровождается болью в груди, следует обратиться к врачу.

Общество
россияне
гаджеты
смартфоны
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог раскрыла главный лайфхак высокобалльников по ЕГЭ
Каллас подтвердила, что американцы прощаются с Киевом
«Самые добрые слова»: Володин обратился к российским пограничникам
Российские пары начали чаще ссориться из-за ревности к ChatGPT
Украинский беспилотник попал в здание суда
Построенный в честь бывшей жены особняк Диброва резко подешевел
В Европе ответили на требования Киева о вступлении в ЕС к 2027 году
Десяток школьниц погибли при пожаре в общежитии
Казахстан захотел стать «газовым мостом» между Россией и Китаем
Вращение Земли начало замедляться невиданными темпами
Китай вписался за Кубу на фоне американских санкций
Задержанному за кражу багажа во Вьетнаме россиянину грозят новые обвинения
Минюст США начал расследование против обвинившей Трампа писательницы
Экс-премьер Украины объяснил, что остановит Запад перед новым конфликтом
Синоптик ответил, ждать ли москвичам 30-градусной жары в начале июня
Неадекватный школьник проломил голову пенсионерки самокатом
В ФСБ рассекретили антироссийские планы НАТО в Балтийском море
Названы регионы, где детей чаще всего страхуют от ЧП
CNN уличили в утрате независимого статуса после атак ВСУ по Донбассу
КСИР наказал военных США за атаку на иранский город Бендер-Аббас
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.