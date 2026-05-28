Стало известно, на что большинство россиян тратят время в смартфоне

Большинство россиян используют смартфоны прежде всего для чтения новостей и потребления медиаконтента, заявила NEWS.ru главный редактор RuStore Варвара Юмина. По ее словам, активное экранное время более половины пользователей превышает пять часов.

По данным исследования, у 52% пользователей активное время в смартфоне обычно превышает пять часов. Еще 33% проводят в гаджете три-четыре часа, а у 15% этот показатель составляет один-два часа в день. При этом 22% респондентов признались, что вовсе не отслеживают, сколько времени проводят за экраном смартфона. Главными категориями, которые забирают экранное время, стали новости и медиа — их выбрали 23% участников опроса. На втором месте оказались мессенджеры, а на третьем — социальные сети. Мобильные игры набрали 10%, видеосервисы, рабочие и образовательные — по 9%, маркетплейсы — 5%, — пояснила Юмина.

Она отметила, что россияне в целом придерживаются минималистичного подхода к набору программ. По словам эксперта, почти половина респондентов постоянно используют до 10 самых необходимых приложений, а еще 26% открывают не более двух-трех.

Россияне минималистичны к использованию программ на смартфонах: 49% регулярно открывают только пять или 10 самых нужных, а 26% — не более двух-трех. Лишь 6% задействуют почти все установленные приложения. Это показывает, что для аудитории важнее практическая польза сервисов, качество пользовательского опыта и удобство в ежедневном использовании. Отдельно респонденты рассказали, есть ли на их смартфонах игры. Они установлены у 48% пользователей: у 30% — до двух таких приложений, у 12% — до пяти. Удалять ненужные приложения россияне готовы, но делают это по-разному. Треть пользователей регулярно чистят смартфон, 18% удаляют приложения, когда заканчивается память, — заключила Юмина.

Ранее кардиолог Наталия Минасян рассказала, что внезапные уведомления смартфона вызывают защитную реакцию организма, приводя к учащению сердцебиения, когда включается инстинкт самосохранения. По ее словам, если такой эффект сопровождается болью в груди, следует обратиться к врачу.