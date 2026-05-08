Ушаков: Россия поддержала инициативу Трампа о перемирии и обмене с Украиной

Россия поддержала инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Киевом с 9 по 11 мая, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, которые передает РИА Новости, также произойдет обмен пленными в формате 1000 на 1000.

По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной только что президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающейся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными, — сказал Ушаков.

По словам представителя Кремля, договоренность была достигнута путем общения с администрацией главы США. По его словам, она стала продолжением телефонной беседы Трампа и Путина, которые изначально обсуждали такую возможность. Как отметил Ушаков, перемирие приурочено к 81-й годовщине Великой Победы.

Ранее глава США признал, что Украина продолжает терять территории. Он также раскритиковал предыдущую администрацию Джо Байдена за передачу Киеву вооружений на $350 млрд (34,3 трлн рублей), назвав эти суммы смехотворными.