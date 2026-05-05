Украина продолжает терять территории, признал президент США Дональд Трамп в интервью консервативному телеканалу Salem News. Он также раскритиковал предыдущую администрацию Джо Байдена за передачу Киеву вооружений на $350 млрд (34,3 трлн рублей), назвав эти суммы смехотворными.

Знаете, Украина теряет территории, — сказал Трамп.

Глава Белого дома вспомнил свой выговор президенту Украины Владимиру Зеленскому в феврале 2025 года, назвав украинского лидера «хитрецом» и агрессивно настроенным политиком. При этом Трамп подчеркнул, что США стремятся к мирному урегулированию, а Киев, по его словам, продолжает боевые действия за счет оружия, которое США продают НАТО на деньги европейцев.

В Москве неоднократно заявляли, что поставки вооружений Украине мешают переговорам, напрямую вовлекают НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». В МИД РФ подчеркивали, что любые грузы с оружием для ВСУ станут законной целью для России.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник указал, что Россия не считает Евросоюз возможным посредником в переговорах по урегулированию на Украине. По его словам, Брюссель взял на себя финансовое и военное обеспечение продолжения боевых действий, что лишает его права называться нейтральной стороной.