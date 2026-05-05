05 мая 2026 в 01:47

В МИД РФ объяснили, почему ЕС был бы худшим посредником в диалоге по Киеву

Мирошник: Россия не рассматривает ЕС в качестве посредника в диалоге по Киеву

МИД РФ МИД РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия не считает Евросоюз возможным посредником в переговорах по урегулированию на Украине, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в комментарии «Известиям». По его словам, Брюссель взял на себя финансовое и военное обеспечение продолжения боевых действий, что лишает его права называться нейтральной стороной.

Евросоюз предпринял массу усилий для того, чтобы ни в каком качестве не рассматриваться как нейтральная сторона. <...> В данном случае совершенно алогична даже постановка вопроса о том, что непосредственные участники, спонсоры и стимуляторы процесса могут выступать в качестве посредников для ведения диалога, — сказал дипломат.

Мирошник добавил, что конкретных путей урегулирования Брюссель никогда не предлагал. Однако, если в теории он публично озвучит единую позицию, то Москва ее изучит.

Ранее сообщалось, что в столице Армении состоялся восьмой саммит Европейского политического сообщества. Участие в нем приняли первые лица ЕС, при этом мероприятие не обошлось без представителей Северной Америки и даже Украины. Хотя в Ереване подчеркивали, что форум не станет площадкой для распространения антироссийских нарративов, в итоге повестка мероприятия включила и их.

