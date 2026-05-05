Составлен список стран — участниц антироссийского саммита в Армении

В столице Армении состоялся восьмой саммит Европейского политического сообщества. Участие в нем приняли первые лица ЕС, при этом мероприятие не обошлось без представителей Северной Америки и даже Украины. Хотя в Ереване подчеркивали, что форум не станет площадкой для распространения антироссийских нарративов, в итоге повестка мероприятия включила и их. Какие страны приняли участие в саммите и что они обсуждали — в материале NEWS.ru.

Что известно о саммите в Армении

Саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Армении открылся под девизом «Строим будущее: единство и стабильность в Европе». По словам премьер-министра республики Никола Пашиняна, Ереван предоставил мировым лидерам площадку для обсуждения целого ряда ключевых вопросов — от «гибридных угроз и устойчивости демократических институтов» до вопросов энергетики. На официальном сайте саммита сказано, что его главная цель — способствовать «формированию более устойчивого, безопасного и единого европейского пространства».

Основные мероприятия в рамках встречи лидеров ЕПС завершатся 4 мая, после чего 5-го числа впервые пройдет отдельный саммит Армения — Евросоюз. На нем в центре внимания окажется новая стратегическая повестка двустороннего сотрудничества, утвержденная в декабре 2025 года.

Высокопоставленный чиновник ЕС в интервью The Guardian отметил, что эти встречи — «важная веха» в отношениях Армении с европейскими странами, которая символизирует постепенную географическую переориентацию республики на Запад. А обозреватели агентства Bloomberg пришли к выводу, что события в Ереване демонстрируют попытки Европы и США увеличить свое влияние на Кавказе.

В преддверии саммита замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявлял, что Ереван не собирается становиться «антироссийским плацдармом». Однако первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с NEWS.ru выразил уверенность: форум в Ереване в очередной раз подтвердил курс Пашиняна на окончательный разрыв связей с Россией и другими бывшими странами СССР.

Урсула фон дер Ляйен и Никол Пашинян на саммите Европейского политического союза в Армении

Какие страны участвуют в саммите в Армении

Организаторы саммита ЕПС анонсировали участие в нем представителей более 40 стран. Евросоюз в Ереване представляет фактически все политическое руководство объединения. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила СМИ, что одной из ключевых тем для обсуждения в Армении станут энергобезопасность ЕС и «вопросы обороны».

«Нам нужно больше независимости в обороне и безопасности. Мы должны усилить наши военные возможности, чтобы быть способными защищать и охранять себя самостоятельно», — заявила она.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта в преддверии мероприятия назвал Армению «близким партнером» ЕС и заявил: Брюссель рассчитывает на углубление отношений с Ереваном. Одним самолетом с Коштой и фон дер Ляйен в республику прибыли главы Европарламента и евродипломатии Роберта Метсола и Кая Каллас. При этом последнюю «забыли» упомянуть в заявлении армянского правительства, посвященном саммиту.

С государственным визитом в Армении находится президент Франции Эммануэль Макрон, который вечером 3 мая устроил с Пашиняном неформальную прогулку по центру Еревана. На следующий день, выступая на саммите, глава Пятой республики заявил об «очевидной трансформации», через которую Армения прошла за последние восемь лет.

«Давайте будем честны: восемь лет назад никто бы сюда не приехал. Восемь лет назад эта страна за столом переговоров рассматривалась как де-факто сателлит России. Тот факт, что сегодня мы видим так много первых визитов в вашу страну, очень показателен», — заявил Макрон.

В список участников саммита также вошли глава правительства Великобритании Кир Стармер, который подписал с Пашиняном совместную декларацию о стратегическом партнерстве, премьеры Польши и Бельгии Дональд Туск и Барт Де Вевер, президент Молдавии Майя Санду, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз — для него это первый визит в Ереван. Своего представителя в Армению отправила и Канада — от нее на саммите присутствует премьер-министр Марк Карни. Поддержал мероприятие и генсек НАТО Марк Рютте.

Марк Рютте и Никол Пашинян

В этом году саммит ЕПС впервые проходит без участия канцлера Германии. Представитель кабмина ФРГ Эстер Уле сообщила, что Фридрих Мерц не смог посетить встречу «в связи с другими обязательствами».

Почему на саммите ЕПС оказалась Украина

Отдельная сессия саммита ЕПС посвящена Украине, поэтому накануне в Ереван прибыл Владимир Зеленский. На полях мероприятия он провел встречи с Коштой, фон дер Ляйен и несколькими лидерами европейских стран. В своих соцсетях украинский глава заявил, что в ходе бесед обсуждались переговоры Киева и Москвы, контакты с США, а также роль ЕС в вопросах урегулирования украинского конфликта и укрепления украинской системы ПВО.

Прямо с трибуны саммита ЕПС Зеленский поблагодарил западные страны за очередной пакет санкций против России. Он также пригрозил атаками БПЛА по параду Победы на Красной площади в Москве 9 мая.

Впрочем, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что такими заявлениями Зеленский пытается удержать свою страну на плаву в информационном поле и не дать забыть о ней на фоне войны на Ближнем Востоке. Схожего мнения придерживается и член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, по словам которого с военной точки зрения угрозы Зеленского просто не имеют смысла, а их единственная цель — оказать психологическое давление на российский народ.

