04 мая 2026 в 10:45

Рютте указал на перемены в логистике НАТО на фоне обострения вокруг Ирана

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press
Европейские страны наращивают присутствие вблизи потенциального театра военных действий вокруг Ирана, заявил журналистам генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, находящийся на саммите Европейского политического сообщества в Армении. По его словам, союзники заранее разворачивают логистическую и техническую поддержку, передает Reuters.

Все больше европейских стран заранее размещают необходимую логистическую и другую поддержку — например, тральщики, минные тральщики вблизи театра военных действий, чтобы быть готовыми к следующему этапу, — сказал он.

Рютте добавил, что Европа «поняла послание» президента США Дональда Трампа: страны заключают двусторонние соглашения, обеспечивая запросы Вашингтона на размещение на базах и обеспечение логистической поддержки. При этом генсек НАТО назвал разочарованием решение американского лидера о выводе 5 тыс. военных из Германии в качестве выражения позиции США по поводу действий европейских союзников в иранском вопросе.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США в самое ближайшее время могут нанести удар по Ирану. По его словам, причинами эскалации стали провал дипломатических переговоров и обоюдные угрозы сторон.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
