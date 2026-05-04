Рютте указал на перемены в логистике НАТО на фоне обострения вокруг Ирана

Европейские страны наращивают присутствие вблизи потенциального театра военных действий вокруг Ирана, заявил журналистам генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, находящийся на саммите Европейского политического сообщества в Армении. По его словам, союзники заранее разворачивают логистическую и техническую поддержку, передает Reuters.

Все больше европейских стран заранее размещают необходимую логистическую и другую поддержку — например, тральщики, минные тральщики вблизи театра военных действий, чтобы быть готовыми к следующему этапу, — сказал он.

Рютте добавил, что Европа «поняла послание» президента США Дональда Трампа: страны заключают двусторонние соглашения, обеспечивая запросы Вашингтона на размещение на базах и обеспечение логистической поддержки. При этом генсек НАТО назвал разочарованием решение американского лидера о выводе 5 тыс. военных из Германии в качестве выражения позиции США по поводу действий европейских союзников в иранском вопросе.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США в самое ближайшее время могут нанести удар по Ирану. По его словам, причинами эскалации стали провал дипломатических переговоров и обоюдные угрозы сторон.