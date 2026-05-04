04 мая 2026 в 10:03

«Переговоры провалились»: в США предупредили о неминуемой атаке на Иран

США в самое ближайшее время могут нанести удар по Ирану, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X. По его словам, причинами эскалации стали провал дипломатических переговоров и обоюдные угрозы сторон.

Срочно: переговоры провалились, взаимные угрозы указывают на неминуемую атаку, — написал он.

Кроме того, как сообщил Макгрегор, 40 иранских военных катеров приведены в полную боевую готовность и уже движутся в акватории Ормузского пролива. Свое сообщение бывший советник Пентагона завершил прямым призывом: «Готовьтесь!»

Ранее глава комитета по национальной безопасности иранского парламента Эбрахим Азизи заявил, что любые действия американских военных в Ормузском проливе будут расценены Тегераном как нарушение действующего режима прекращения огня. Соответствующее предупреждение он опубликовал на своей странице в соцсетях на фоне анонсированной президентом США Дональдом Трампом операции «Проект „Свобода“».

До этого Трамп анонсировал, что США начинают операцию «Свобода» — военное сопровождение торговых судов, которые оказались заблокированы в Персидском заливе после закрытия и минирования Ираном Ормузского пролива. Он заявил, что операция начнется утром в понедельник, 4 мая, и будет носить гуманитарный характер.

