В Иране озвучили, какое действие США станет для него нарушением перемирия Азизи: Иран сочтет нарушением перемирия вмешательство США в судоходство в Ормузе

Любые действия американских военных в Ормузском проливе будут расценены Тегераном как нарушение действующего режима прекращения огня, заявил глава комитета по национальной безопасности иранского парламента Эбрахим Азизи. Соответствующее предупреждение он опубликовал на своей странице в соцсетях на фоне анонсированной президентом США Дональдом Трампом операции «Проект свобода».

Любое вмешательство США в новый режим Ормузского пролива будет расцениваться как нарушение режима прекращения огня. Управление Ормузским проливом и Персидским заливом не будет осуществляться на основе бредовых заявлений Трампа! — написал Азизи.

Ранее Трамп анонсировал, что США начинают операцию «Свобода» — военное сопровождение торговых судов, которые оказались заблокированы в Персидском заливе после закрытия и минирования Ираном Ормузского пролива Он заявил в Truth Social, что операция начнется утром в понедельник, 4 мая, и будет носить гуманитарный характер.

До этого Иран представил Соединенным Штатам план долгосрочного урегулирования в три этапа, который Вашингтон оперативно отклонил. Он включал в себя прекращение обогащения урана на срок до 15 лет, сообщал телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.