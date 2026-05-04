Сотрудник промпредприятия попал под удар ВСУ под Брянском Богомаз: удары ВСУ ранили сотрудника промышленного предприятия в поселке Мирские

В результате целенаправленного удара украинского дрона-камикадзе по территории промышленного предприятия в поселке Мирские (Погарский район) пострадал один из работников, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своих социальных сетях. Мужчина был оперативно доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В результате действий Киева, к сожалению, ранен сотрудник предприятия. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь, — уточнил глава региона.

На месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы. Информация о масштабах разрушений и других возможных пострадавших пока не поступала.

Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал коммерческий объект в городе Губкине Белгородской области. В результате детонации загорелся легковой автомобиль, в котором находились два человека — оба получили ранения и были госпитализированы.

До этого глава ДНР Денис Пушилин проинформировал, что при атаке ВСУ на Донбасс погибли два человека и еще четверо мирных жителей получили ранения. Трагедия разворачивалась сразу в нескольких населенных пунктах: Горловке, пригороде Мариуполя и поселке Старый Крым.