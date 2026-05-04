День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 01:44

Сотрудник промпредприятия попал под удар ВСУ под Брянском

Богомаз: удары ВСУ ранили сотрудника промышленного предприятия в поселке Мирские

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В результате целенаправленного удара украинского дрона-камикадзе по территории промышленного предприятия в поселке Мирские (Погарский район) пострадал один из работников, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своих социальных сетях. Мужчина был оперативно доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В результате действий Киева, к сожалению, ранен сотрудник предприятия. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь, — уточнил глава региона.

На месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы. Информация о масштабах разрушений и других возможных пострадавших пока не поступала.

Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал коммерческий объект в городе Губкине Белгородской области. В результате детонации загорелся легковой автомобиль, в котором находились два человека — оба получили ранения и были госпитализированы.

До этого глава ДНР Денис Пушилин проинформировал, что при атаке ВСУ на Донбасс погибли два человека и еще четверо мирных жителей получили ранения. Трагедия разворачивалась сразу в нескольких населенных пунктах: Горловке, пригороде Мариуполя и поселке Старый Крым.

Регионы
Брянская область
ВСУ
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач развеяла популярный миф о старении
Зеленского накажут за угрозы на 9 Мая, погода в День Победы: что дальше
В Сети появились кадры ДТП с участием рэпера Navai
Дело Житенко: посудомойка из СК РФ оказалась вербовщицей террористов?
IT-эксперт дал важный совет при использовании общественного Wi-Fi
Глава Макушинского округа Евсеев лишился должности после проверки
Смертельная авария с Ксенией Добромиловой попала на видео
Полковник ВСУ сбежал с украденными деньгами после провала под Харьковом
«Атаки не прекращаются»: ВСУ ранили двух человек в Курской области
«Осторожно, Москва»: Navai попал в ДТП на своем Ferrari
Гипертоникам перечислили опасные для них продукты
Кардиолог объяснил, когда тонометр может давать неверный результат
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«Все 33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.