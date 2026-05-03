Допинг-проба известного российского игрока дала положительный результат

Футболист Антон Заболотный получил уведомление о неблагоприятном результате допинг-пробы, взятой у него во время внесоревновательного тестирования, сообщила пресс-служба московского «Спартака». Игрока временно отстранили от любой деятельности, связанной со спортом.

Однако уже с 30 апреля Российское антидопинговое агентство разрешило 34-летнему нападающему вернуться к тренировкам и участию в матчах. Дальнейшее расследование инцидента продолжается.

В текущем сезоне Заболотный провел за «Спартак» девять игр в Мир — Российской премьер-лиге и семь — в Фонбет — Кубке России. Последний раз он выходил на поле 19 апреля в домашней встрече чемпионата с грозненским «Ахматом» (3:1).

Форвард перешел в красно-белые в 2025 году, ранее становился чемпионом России в составе петербургского «Зенита» (сезон-2018/19) и обладателем Кубка страны в составе ЦСКА (2023). За сборную России он провел 19 матчей и забил два гола.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков за два тура до финиша. 6 мая команда примет ЦСКА в финале «пути РПЛ» Кубка России, а 11 мая дома сыграет с казанским «Рубином» в 29-м туре чемпионата.

До этого сообщалось, что тольяттинский «Акрон», самарские «Крылья Советов», московский «Локомотив», «Сочи» и «Ростов» проявляют интерес к нападающему «Спартака» Антону Заболотному. Клубы рассчитывают подписать игрока летом, когда он может стать свободным агентом.