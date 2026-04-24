Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 17:27

Пять клубов РПЛ хотят подписать российского нападающего «Спартака»

Пять клубов РПЛ проявляют интерес к нападающему «Спартака» Заболотному

Антон Заболотный
Подписывайтесь на нас в MAX

Тольяттинский «Акрон», самарские «Крылья Советов», московский «Локомотив», «Сочи» и «Ростов» заинтересованы в подписании нападающего «Спартака» Антона Заболотного, сообщает Metaratings. Клубы хотят заполучить игрока летом, когда тот станет свободным агентом.

Это произойдет в том случае, если «Спартак» не станет активировать опцию продления на один сезон. 34-летний Заболотный защищает цвета красно-белых с июля 2025 года. В 16 матчах за «Спартак» футболист сделал три результативные передачи.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что главная цель ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) — дать детям и молодежи возможность попасть в лучшие клубы страны. Он отметил, что прекрасно понимает позицию министра спорта Михаила Дегтярева в этом вопросе.

До этого почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал чушью разговоры о замене Ирана Италией на чемпионате мира по футболу — 2026. Он отметил, что эту идею продвигают «какие-то злоумышленники».

Спорт
Футбол
Спартак
РПЛ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.