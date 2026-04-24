Пять клубов РПЛ хотят подписать российского нападающего «Спартака» Пять клубов РПЛ проявляют интерес к нападающему «Спартака» Заболотному

Тольяттинский «Акрон», самарские «Крылья Советов», московский «Локомотив», «Сочи» и «Ростов» заинтересованы в подписании нападающего «Спартака» Антона Заболотного, сообщает Metaratings. Клубы хотят заполучить игрока летом, когда тот станет свободным агентом.

Это произойдет в том случае, если «Спартак» не станет активировать опцию продления на один сезон. 34-летний Заболотный защищает цвета красно-белых с июля 2025 года. В 16 матчах за «Спартак» футболист сделал три результативные передачи.

