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04 июня 2026 в 15:12

Сычев поделился ожиданиями от сборной Узбекистана на ЧМ-2026

Сычев: Узбекистан сможет побороться за выход из группы на ЧМ-2026

Дмитрий Сычев Дмитрий Сычев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев заявил, что Узбекистан имеет шансы на выход из группы на чемпионате мира 2026 года. В разговоре с Metaratings он отметил важность игры против фаворита группы — команды Португалии.

Мне кажется, все возможно. Думаю, они будут бороться за выход — может быть, не с первого места, но за второе или третье точно. Очень многое будет зависеть от того, как они сыграют свой матч с лидером группы, — сказал Сычев.

Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. Также на ЧМ выступят 12 футболистов из Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее экс-тренер «Зенита» Борис Рапопорт заявил, что футболисты сине-бело-голубых Луис Энрике и Дуглас Сантос смогут проявить себя на мундиале, поскольку главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти будет активно ротировать состав. Он отметил, что оба игрока были задействованы в товарищеских матчах. Рапопорт отметил большую конкуренцию в бразильской сборной. Соперниками команды Анчелотти на групповой стадии станут Марокко, Гаити и Шотландия.

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