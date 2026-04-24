В РФС назвали чушью идею заменить Иран Италией на ЧМ-2026

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал чушью разговоры о замене Ирана Италией на чемпионате мира по футболу — 2026. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что эту идею продвигают «какие-то злоумышленники».

Не понимаю, откуда взялась эта тема. Почему надо менять? Иран разве заявил, что не поедет на чемпионат мира? Инициаторы этой темы — какие-то злоумышленники. Чуть ли не [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) вписался в это дело. Чушь какая-то. Иран прошел по спортивному принципу. Они не отказывались от участия в чемпионате мира, а попросили дополнительные меры безопасности, — сказал Колосков.

Специальный представитель президента США Паоло Замполли предложил ФИФА заменить Иран на Италию, несмотря на то, что команда Дженнаро Гаттузо не прошла отбор. Трамп отметил, что рассмотрит эту идею.

