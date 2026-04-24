24 апреля 2026 в 11:43

В РФС назвали чушью идею заменить Иран Италией на ЧМ-2026

Почетный президент РФС Колосков: Иран не откажется играть на чемпионате мира

Фото: IMAGO/NOUSHAD/Global Look Press
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал чушью разговоры о замене Ирана Италией на чемпионате мира по футболу — 2026. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что эту идею продвигают «какие-то злоумышленники».

Не понимаю, откуда взялась эта тема. Почему надо менять? Иран разве заявил, что не поедет на чемпионат мира? Инициаторы этой темы — какие-то злоумышленники. Чуть ли не [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) вписался в это дело. Чушь какая-то. Иран прошел по спортивному принципу. Они не отказывались от участия в чемпионате мира, а попросили дополнительные меры безопасности, — сказал Колосков.

Специальный представитель президента США Паоло Замполли предложил ФИФА заменить Иран на Италию, несмотря на то, что команда Дженнаро Гаттузо не прошла отбор. Трамп отметил, что рассмотрит эту идею.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что главная цель ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) — дать детям и молодежи возможность попасть в лучшие клубы страны. Он отметил, что прекрасно понимает позицию министра спорта Михаила Дегтярева в этом вопросе.

Кирилл Николаев
К. Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
"Мы будем продолжать": Захарова о помощи Кубе
Раскрыто, кто помог вернуть российских военных из украинского плена
Синоптик предупредил, что в конце апреля Москву накроет снегом
«Ичкерия» и все ее «министерства» попали в список террористов
«Покровские ворота» с Бузовой: кого сыграет, что сказали Драпеко и Райкина
США предупредили Европу и Азию, что больше не будут защищать их бесплатно
Песков раскрыл, как будет представлена Россия на саммите G20 в Майами
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Москвичей призвали готовиться к заморозкам в мае
«Чего испугались?»: Захарова задала неудобный вопрос властям Германии
В Волгоградской области ищут загадочно пропавших рыбаков
Правозащитница ответила, выплатит ли Украина кредит Евросоюзу
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Хозяевам кошек объяснили, почему питомцы любят сидеть у открытых окон
Вошел не в ту дверь: наркоман устроил резню в больнице — что известно
Историка-иноагента Штефанова признали национальной угрозой на Украине
Защита Чекалина обжаловала приговор
От чертежа до монтажа: как ошибки на ранних этапах удорожают проект
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

