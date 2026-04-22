22 апреля 2026 в 17:00

В Госдуме объяснили, зачем ужесточили лимит на легионеров в РПЛ

Свищев назвал возможность попасть в лучшие клубы целью ужесточения лимита в РПЛ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Главная цель ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) — дать детям и молодежи возможность попасть в лучшие клубы страны, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Он отметил, что прекрасно понимает позицию министра спорта Михаила Дегтярева в этом вопросе.

Я общался об этом с Михаилом Дегтяревым, и мне понятна его позиция — дать возможность детям и молодежи попасть в лучшие клубы страны, чтобы их не заменяли прекрасные, но дорогие и не наши спортсмены из Южной Америки. Мы видим огромное количество прекрасно играющих футболистов, но это не фамилии народов России. Я считаю, что резкие кардинальные меры могут навредить. Но стратегически я поддерживаю инициативу Михаила Владимировича. В будущем должна быть идеология развития российского футбола для российских мальчишек и девчонок, — сказал Свищев.

Ранее Свищев заявил, что в РПЛ следует ввести потолок зарплат. Он отметил, что в нынешней экономической ситуации это просто необходимо. По его словам, в сегодняшних условиях спорт должен жить по возможностям.

Спорт
Футбол
лимит
Россия
Виктор Байбаков
Кирилл Николаев
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
