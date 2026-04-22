В Госдуме предложили ввести потолок зарплат в российском футболе

В Российской премьер-лиге (РПЛ) по футболу следует ввести потолок зарплат, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. В интервью NEWS.ru депутат отметил, что в нынешней экономической ситуации это просто необходимо. По его словам, в сегодняшних условиях спорт должен жить по возможностям.

Было бы неплохо ввести. Мы видим экономическую ситуацию, понимаем, что сейчас нас поджимают со всех сторон. Это не может не отразиться на инвестициях в спорт. Глобальные спонсоры сбежали отсюда. Я считаю, что в сегодняшних условиях надо жить по возможностям. Нужно внимательно относиться к тому, какие зарплаты и как получают эти зарплаты российские и зарубежные футболисты, — сказал Свищев.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Свищев сменит Елену Вяльбе на посту председателя Ассоциации лыжных видов спорта России. Депутат также стал основным кандидатом на пост президента объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда, создание которой завершится в ближайшее время.