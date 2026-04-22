Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 08:00

В Госдуме предложили ввести потолок зарплат в российском футболе

Депутат Свищев: в РПЛ необходимо ввести потолок зарплат

Дмитрий Свищев Дмитрий Свищев Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

В Российской премьер-лиге (РПЛ) по футболу следует ввести потолок зарплат, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. В интервью NEWS.ru депутат отметил, что в нынешней экономической ситуации это просто необходимо. По его словам, в сегодняшних условиях спорт должен жить по возможностям.

Было бы неплохо ввести. Мы видим экономическую ситуацию, понимаем, что сейчас нас поджимают со всех сторон. Это не может не отразиться на инвестициях в спорт. Глобальные спонсоры сбежали отсюда. Я считаю, что в сегодняшних условиях надо жить по возможностям. Нужно внимательно относиться к тому, какие зарплаты и как получают эти зарплаты российские и зарубежные футболисты, — сказал Свищев.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Свищев сменит Елену Вяльбе на посту председателя Ассоциации лыжных видов спорта России. Депутат также стал основным кандидатом на пост президента объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда, создание которой завершится в ближайшее время.

Спорт
РПЛ
Футбол
зарплаты
Дмитрий Свищев
Виктор Байбаков
Кирилл Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.