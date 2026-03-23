Ассоциация лыжных видов спорта сменила председателя

Дмитрий Свищев сменил Елену Вяльбе на посту председателя Ассоциации лыжных видов спорта России, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Свищев также стал основным кандидатом на пост президента Объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда, создание которой завершится в ближайшее время.

Министр подчеркнул, что приоритетом новой структуры станет защита интересов атлетов и их возвращение на мировую арену. Он выразил уверенность, что под руководством Свищева организация сможет обеспечить молодым спортсменам право на честное и равное участие в крупнейших соревнованиях.

Процесс возвращения России в мировой спорт будет продолжен, и позиция лыжных видов и сноуборда на международной арене должна оставаться проактивной, — заверил Дегтярев.

Свищев с 2021 по 2023 год возглавлял комитет Госдумы по физической культуре и спорту, а сейчас занимает пост первого зампреда. По словам министра, тот давно поддерживает спорт в России, более 15 лет он руководил Федерацией керлинга.

Ранее российского лыжника Александра Большунова исключили из заявки на ночную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Директор серии Ski Classics Оскар Сверд уточнил, что спортсмен не имел права стартовать без нейтрального статуса,