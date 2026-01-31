«Оказался из России»: в Италии объяснили удаление Большунова с лыжной гонки

«Оказался из России»: в Италии объяснили удаление Большунова с лыжной гонки Сверд: Большунова сняли с лыжной гонки в Италии после проверки статуса

Трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова исключили из заявки на ночную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии, сообщил директор серии Ski Classics Оскар Сверд в комментарии NRK. Он уточнил, что спортсмен не имел права стартовать без нейтрального статуса, предусмотренного правилами Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Когда выяснилось, что зарегистрированный «Александр Большунов из Казахстана» на самом деле оказался Большуновым из России, не имеющим разрешения на участие в гонках FIS, его исключили из стартового списка, — отметил Сверд.

По словам главы Ski Classics, в этом году гонка проходит под эгидой его организации, и они обязаны следовать международным правилам. Сверд подчеркнул, что Большунов не входит в число российских лыжников, допущенных к стартам под флагом FIS.

Ранее в списке участников Moonlight Classic напротив фамилии Большунова был указан флаг Казахстана. Организаторы гонки уточнили, что допущенная неточность носила технический характер.